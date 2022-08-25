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    Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. «Бавария», «Барселона» и «Интер» – в одной группе

    В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23

    Группа A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»

    Группа B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге»

    Группа C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория»

    Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель»

    Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» (Загреб)

    Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик»

    Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» (Дортмунд), «Копенгаген»

    Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» (Хайфа)

    • Групповой этап ЛЧ пройдет с 6 сентября по 2 ноября.
    • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.
    • Единственный россиянин в турнире – вратарь «Байера» Андрей Лунев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      Nihatik 3 минуты назад

      Подскажите) где зенит)

      0
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      Рейтинг: +599

      nelez 37 минут назад

      Барса опять продолжит в евролиге.

      1
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      Рейтинг: +12027

      ВетеR 44 минуты назад

      Не вратарь, а говно на скамейке,.это про Лунева,который якобы учавствует

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      Рейтинг: +1860

      Maxi_7 52 минуты назад

      От Англии должно быть 6 команд - ещё плюс МЮ и Арсенал, от Италии ещё парочку можно - Рому и Аталанту. Ну серьезно, какие в жопу маккаби, виктории пьльзени, копенгагены... кому вообще это говно интересно смотреть кроме их болельщиков...
      А теперь представьте группы - Бавария, Барселона, Интер, МЮ;
      Сити, Севилья, Боруссия, Рома;
      ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Арсенал.
      Ну и кто ещё тут будет спорить что суперлига не нужна? Тут половине команд место в лиге конференций. Равенство и демократия ***.

      0
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      Рейтинг: +1823

      Vladarg 53 минуты назад

      Больше всего результатом жеребьевки доволен,наверное,Левандовски.

      2
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 59 минут назад

      Нет группы смерти

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      Рейтинг: +1544

      Alex Y > ZENIT84, 54 минуты назад

      С тогда что)

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      Рейтинг: +1151

      mama1991 1 час назад

      А,С,H! чуток G

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      Рейтинг: +1544

      Alex Y 1 час назад

      Группа С жесткая, бедная Виктория)

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      Рейтинг: +314

      Slavan62 > Alex Y 56 минут назад

      Да и Н не подарок

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      Рейтинг: +1544

      Alex Y > Slavan62 53 минуты назад

      Бенфика не топ клуб)

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