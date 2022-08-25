Агент Дзюбы объяснил, почему не состоялся переход форварда в «Црвену Звезду»

Леонид Гольдман, агент новичка «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, рассказал, были ли шансы у «Црвены Звезды» подписать россиянина.

– Из экзотических вариантов: писали про Китай...

– Спортивная журналистика немного обмельчала за последние годы. Для каждого «инсайдера» становится делом жизни сделать вброс, который не имеет ничего общего с реальностью.

То Артема отправляли в Китай, то он уже вылетел в Азербайджан. Обычно я могу понять природу появления тех или иных слухов, но тут просто приходилось разводить руками.

– «Црвена Звезда» – тоже вброс?

– Не совсем, были определенные люди, которые хотели пролоббировать этот вариант. Но Артем сразу сказал, что в Сербию не поедет. Ему хотелось играть в более конкурентной лиге.

В какой-то момент трансферного окна был уже более предметный разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось.

А вообще, стратегия была простая: занять выжидательную позицию, собрать все офферы, взвесить все плюсы и минусы, приняв в итоге правильное решение.