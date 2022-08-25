Агент Дзюбы объяснил, почему не состоялся переход форварда в «Црвену Звезду»

Леонид Гольдман, агент новичка «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, рассказал, были ли шансы у «Црвены Звезды» подписать россиянина.
– Из экзотических вариантов: писали про Китай...
– Спортивная журналистика немного обмельчала за последние годы. Для каждого «инсайдера» становится делом жизни сделать вброс, который не имеет ничего общего с реальностью.
То Артема отправляли в Китай, то он уже вылетел в Азербайджан. Обычно я могу понять природу появления тех или иных слухов, но тут просто приходилось разводить руками.
– «Црвена Звезда» – тоже вброс?
– Не совсем, были определенные люди, которые хотели пролоббировать этот вариант. Но Артем сразу сказал, что в Сербию не поедет. Ему хотелось играть в более конкурентной лиге.
В какой-то момент трансферного окна был уже более предметный разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось.
А вообще, стратегия была простая: занять выжидательную позицию, собрать все офферы, взвесить все плюсы и минусы, приняв в итоге правильное решение.
- Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».
- До этого он провел 7 сезонов в «Зените».
- Форвард забил в дебютном матче за новую команду в день своего 34-летия.