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    Агент Дзюбы объяснил, почему не состоялся переход форварда в «Црвену Звезду»

    Леонид Гольдман, агент новичка «Адана Демирспора» Артема Дзюбы, рассказал, были ли шансы у «Црвены Звезды» подписать россиянина.

    – Из экзотических вариантов: писали про Китай...

    – Спортивная журналистика немного обмельчала за последние годы. Для каждого «инсайдера» становится делом жизни сделать вброс, который не имеет ничего общего с реальностью.

    То Артема отправляли в Китай, то он уже вылетел в Азербайджан. Обычно я могу понять природу появления тех или иных слухов, но тут просто приходилось разводить руками.

    «Црвена Звезда» – тоже вброс?

    – Не совсем, были определенные люди, которые хотели пролоббировать этот вариант. Но Артем сразу сказал, что в Сербию не поедет. Ему хотелось играть в более конкурентной лиге.

    В какой-то момент трансферного окна был уже более предметный разговор с сербами, но в итоге ничего не изменилось.

    А вообще, стратегия была простая: занять выжидательную позицию, собрать все офферы, взвесить все плюсы и минусы, приняв в итоге правильное решение.

    • Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме «1+1».
    • До этого он провел 7 сезонов в «Зените».
    • Форвард забил в дебютном матче за новую команду в день своего 34-летия.

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    Источник: Sport24

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