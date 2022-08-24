Рианчо рассказал, как «Спартаку» стать непобедимым

ж/б логика - чтобы стать непобедимым, надо просто никому не проигрывать)))))
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о столичном клубе.
«Поражение в матче с «Динамо» — это не конец. Наоборот, оно сделает «Спартак» сильнее. Сезон недавно начался, поэтому ничего еще не потеряно.
Если будут сделаны правильные выводы, «Спартак» станет непобедимым, у него не будет слабых мест. Желаю команде только успехов», – сказал Рианчо.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Клуб набрал 13 очков в 6 турах.