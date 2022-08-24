Рианчо рассказал, как «Спартаку» стать непобедимым

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о столичном клубе.

«Поражение в матче с «Динамо» — это не конец. Наоборот, оно сделает «Спартак» сильнее. Сезон недавно начался, поэтому ничего еще не потеряно.

Если будут сделаны правильные выводы, «Спартак» станет непобедимым, у него не будет слабых мест. Желаю команде только успехов», – сказал Рианчо.