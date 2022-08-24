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    Рианчо рассказал, как «Спартаку» стать непобедимым

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о столичном клубе.

    «Поражение в матче с «Динамо» — это не конец. Наоборот, оно сделает «Спартак» сильнее. Сезон недавно начался, поэтому ничего еще не потеряно.

    Если будут сделаны правильные выводы, «Спартак» станет непобедимым, у него не будет слабых мест. Желаю команде только успехов», – сказал Рианчо.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Клуб набрал 13 очков в 6 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +72

      dragoff 27 минут назад

      ж/б логика - чтобы стать непобедимым, надо просто никому не проигрывать)))))

      0
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      Рейтинг: +24935

      JTherry 1 час назад

      вот словоблуд: "солнце восходит-восходит-восходит....")

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26155

      slavutiq70 1 час назад

      Ага Урал уже вообще 5 раз проиграл . вообще наверное рвать теперь всех будут следуя логике Рианчо..

      1
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      Рейтинг: +14952

      Fusballer 1 час назад

      Как всё просто.

      2
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      Рейтинг: +16616

      ilichkadr 2 часа назад

      Великий кормчий макаронник дал совет. Ну, и где же выводы, которые правильные!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      dragoff > ilichkadr 33 минуты назад

      почему испанец стал вдруг макаронником?

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