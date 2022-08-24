У Дюкова и главы РЖД Белозерова отозвали орден звезды Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла выпустил указ, по которому отзывает государственные награды и ордена Италии у нескольких российских деятелей. В список попали и футбольные.
Речь идет о президенте РФС Александре Дюкове и главе РЖД Олеге Белозерове, чья компания содержит «Локомотив». Они лишены ордена звезды Италии. Причина – «недостойность».
- Дюков и Белозеров получили ордена в период с 2015 по 2020 год.
- Президент РФС Дюков также возглавляет «Газпром нефть».
- «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.
Источник: телеграм-канал The Moscow Times