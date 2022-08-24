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  • У Дюкова и главы РЖД Белозерова отозвали орден звезды Италии

У Дюкова и главы РЖД Белозерова отозвали орден звезды Италии

24 августа 2022, 07:42
3

Президент Италии Серджо Маттарелла выпустил указ, по которому отзывает государственные награды и ордена Италии у нескольких российских деятелей. В список попали и футбольные.

Речь идет о президенте РФС Александре Дюкове и главе РЖД Олеге Белозерове, чья компания содержит «Локомотив». Они лишены ордена звезды Италии. Причина – «недостойность».

  • Дюков и Белозеров получили ордена в период с 2015 по 2020 год.
  • Президент РФС Дюков также возглавляет «Газпром нефть».
  • «Локомотив» идет в РПЛ 11-м.

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Источник: телеграм-канал The Moscow Times
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Дюков Александр
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1661326798
Награда присуждается за что-то, в моём понимании. В таком случае, как минимум, странно её потом отбирать. Ведь отменить то, что сделал награждённый чисто физически невозможно. Зато возможно пересмотреть своё отношение, причём как к награждённому, так и поступку, за который он был награждён. В таком случае, грош цена такой награде, если её значимость - величина переменная.
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Plyash
1661333024
Придурок,да какой же ты Маттарелла,ты обыкновенный Бенито Муссолини.В простонародье просто Дуче.Засунь свои ордена себе в анус,авось поместятся...
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Аvеngеr
1662341527
А у Федунини и Заремини ордена Макаронии не было?
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