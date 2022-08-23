«Мне рано туда ехать». Дзюба летом отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, заявил, что 34-летний футболист отказался от предложения из Саудовской Аравии этим летом.

— Когда мы с Артемом принимали финальное решение, он четко дал понять: футбол дороже денег. Понятно, что рамки были. Дзюба — статусный форвард, его статистика говорит за него лучше любых пафосных фраз.

Но деньги не главенствовали. Тем более в Турции сейчас кризис, страна тяжело переживает последствия ковида — было б странно ждать от местных клубов сопоставимых с «Зенитом» денег, тем более от «Аданы».

У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии — там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере. Но Артем сказал: «Мне рано туда ехать».

— Что тогда стало ключевым фактором?

— Амбиции команды — стремление занять высокое место, ну и доверие со стороны боссов клуба и тренера.