«Мне рано туда ехать». Дзюба летом отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, заявил, что 34-летний футболист отказался от предложения из Саудовской Аравии этим летом.
— Когда мы с Артемом принимали финальное решение, он четко дал понять: футбол дороже денег. Понятно, что рамки были. Дзюба — статусный форвард, его статистика говорит за него лучше любых пафосных фраз.
Но деньги не главенствовали. Тем более в Турции сейчас кризис, страна тяжело переживает последствия ковида — было б странно ждать от местных клубов сопоставимых с «Зенитом» денег, тем более от «Аданы».
У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии — там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере. Но Артем сказал: «Мне рано туда ехать».
— Что тогда стало ключевым фактором?
— Амбиции команды — стремление занять высокое место, ну и доверие со стороны боссов клуба и тренера.
- Россиянин дебютировал за новую команду во вчерашнем матче с «Фенербахче» (2:4).
- 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
- Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
- Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).