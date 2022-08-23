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    «Мне рано туда ехать». Дзюба летом отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии

    Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, заявил, что 34-летний футболист отказался от предложения из Саудовской Аравии этим летом.

    — Когда мы с Артемом принимали финальное решение, он четко дал понять: футбол дороже денег. Понятно, что рамки были. Дзюба — статусный форвард, его статистика говорит за него лучше любых пафосных фраз.

    Но деньги не главенствовали. Тем более в Турции сейчас кризис, страна тяжело переживает последствия ковида — было б странно ждать от местных клубов сопоставимых с «Зенитом» денег, тем более от «Аданы».

    У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии — там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере. Но Артем сказал: «Мне рано туда ехать».

    — Что тогда стало ключевым фактором?

    — Амбиции команды — стремление занять высокое место, ну и доверие со стороны боссов клуба и тренера.

    • Россиянин дебютировал за новую команду во вчерашнем матче с «Фенербахче» (2:4).
    • 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
    • Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

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    Источник: Sport24

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