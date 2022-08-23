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    Дзюба признан лучшим игроком «Демирспора» в матче с «Фенербахче» по версии WhoScored

    «Адана Демирспор» уступил «Фенербахче» (2:4) на выезде в 3-м туре чемпионата Турции.

    Нападающий гостей Артем Дзюба стал лучшим игроком встречи в составе своей команды по версии WhoScored с оценкой 7,3.

    34-летний россиянин вышел в старте и был заменен на 87-й минуте. Он забил гол, нанес два удара по воротам и выиграл пять верховых единоборств.

    • Это был дебютный матч Дзюбы за «Демирспор».
    • Артем получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore – 7,4.

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5119

      Беспонтий 2 часа назад

      а если б мяч не трогал с ленточки ворот
      уже сегодня был бы принят эрдоганом

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