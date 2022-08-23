Дзюба признан лучшим игроком «Демирспора» в матче с «Фенербахче» по версии WhoScored

«Адана Демирспор» уступил «Фенербахче» (2:4) на выезде в 3-м туре чемпионата Турции.

Нападающий гостей Артем Дзюба стал лучшим игроком встречи в составе своей команды по версии WhoScored с оценкой 7,3.

34-летний россиянин вышел в старте и был заменен на 87-й минуте. Он забил гол, нанес два удара по воротам и выиграл пять верховых единоборств.