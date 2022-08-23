Агент Дзюбы: «Только в Турции было пять вариантов. Было даже предложение из Бельгии»

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, рассказал, куда мог перейти россиянин летом.
– У Артема только в Турции было пять вариантов разной степени конкретики. Плюс несколько из России, Восточной Европы, парочка щедрых офферов из стран Персидского залива. Было даже предложение из Западной Европы.
— Из чемпионата стран «Большой пятерки»?
— Из Бельгии. Но там предлагали реально копейки. Хотя клуб играл в еврокубках.
- Россиянин дебютировал за новую команду во вчерашнем матче с «Фенербахче» (2:4).
- 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
- Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
- Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).
Источник: Sport24