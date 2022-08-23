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    Агент Дзюбы: «Только в Турции было пять вариантов. Было даже предложение из Бельгии»

    Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, рассказал, куда мог перейти россиянин летом.

    – У Артема только в Турции было пять вариантов разной степени конкретики. Плюс несколько из России, Восточной Европы, парочка щедрых офферов из стран Персидского залива. Было даже предложение из Западной Европы.

    — Из чемпионата стран «Большой пятерки»?

    — Из Бельгии. Но там предлагали реально копейки. Хотя клуб играл в еврокубках.

    • Россиянин дебютировал за новую команду во вчерашнем матче с «Фенербахче» (2:4).
    • 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
    • Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

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    Источник: Sport24

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