Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал дебют Дзюбы за «Адана Демирспор»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру Артема Дзюбы в составе «Адана Демирспора».

Россиянин дебютировал за новую команду во вчерашнем матче с «Фенербахче» (2:4).

34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.

Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.

Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

«Дзюба забил, Ракицкого удалили, а команда проиграла – двойственный итог дебюта. Желаю удачи обоим в дальнейшем!» – сказал Медведев.