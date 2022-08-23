«Забил один из самых легких мячей, какие только могут быть». Мостовой – о Дзюбе

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал дебют Артема Дзюбы за «Адана Демирспор».

34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.

Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.

Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

«Я изначально был обеими руками за такой переход. Потому что когда везде начались чемпионаты, а ты без команды, то в это трудно поверить с игроком уровня Дзюбы.

Многие скептически отнеслись к переходу. Но турецкий чемпионат – очень сильный, и там много сильных иностранцев играет в сравнении с нашим чемпионатом.

Дзюба забил один из самых лeгких мячей, какие только могут быть. Другое дело, что вышел в стартовом составе, отметился, но команда проиграла.

Ему нужно будет привыкать ко многим вещам: будет проигрывать чаще, потому что это не «Зенит» в нашем чемпионате. Там по-новому будет завоeвывать своe имя.

Трудно сказать, станет ли Дзюба лидером атаки. Там есть ещe один нападающий, который в том году забивал голы», – сказал Мостовой.