«Динамо» в матче со «Спартаком» установило антирекорд последних пяти лет

«Динамо» в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0) показало процент владения мячом 32.
Это худший процент в исполнении «Динамо» за последние пять лет.
- «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Динамо» идет в сезоне без поражений.
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Источник: телеграм-канал Opta