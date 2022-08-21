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    «Этот гол – типичные нервы». Канчельскис – об ошибке Умярова в дерби «Динамо» – «Спартак»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал комментарии по итогам матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (1:0).

    «Детская ошибка и гол привели к положительному для «Динамо» результату. «Динамо» выглядело поинтереснее, получше и по моментам. Реализация – да, не очень.

    Дерби – это всегда очень сложно. Кто-то не настроился, кто-то перегорел. Я знаю, что такое участие в дерби. И у нас в стране, и за границей. Знаю, что такое давление фанатов и прессы. Этот гол – это, конечно, типичные нервы.

    «Динамо» сегодня было лучше, и оно победило заслуженно. «Спартак» подошел к матчу лидером и, наверное, некоторые игроки подумали, что они уже в порядке. Но чемпионат длинный. Надо двигаться дальше.

    Тем будет интереснее смотреть чемпионат – когда не один безоговорочный лидер, а несколько команд борются за чемпионство. И есть команды, которые могут дать бой.

    Не думаю, что дело в том, что Промеса закрыли. У него бывают хорошие и плохие игры. Кроме Промеса, что, никто не должен играть?

    Нужно, чтобы раскрывались другие футболисты. Он же не может выдавать стабильный результат. И другие игроки должны развиваться, брать инициативу на себя», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» сохранил лидерство в чемпионате.
    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
    • Единственный гол в дерби был забит после результативной ошибки Наиля Умярова.

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    Источник: Metaratings

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