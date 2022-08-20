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Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Динамо»

20 августа 2022, 22:15
13

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила после поражения команды в шестом туре РПЛ против «Динамо» (0:1).

«В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если бы в утреннем интервью болельщик «Спартака» Ашот Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Георгий Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы.

А вообще тем, кто считает себя болельщиком, лучше молчать перед игрой, дабы не спугнуть фарт. Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Наиля Умярова. Да, не хватало волшебства от Виктора Мозеса в этой игре. Виктору – здоровья и скорейшего возвращения!

Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней», – сказала Салихова.

  • «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Салихова Зарема
Комментарии (13)
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alex1951
1661024656
Гюльчитай,проиграть Динамо с таким счетом - это не позорно.... Все таки призер Чемпа. И за Золото будут бороться именно они. Всем большой привет. А Динамо спасибо!
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Добрый Бобер
1661024726
По-моему, это должна быть единственная статья про дерби, в плане высказываний со стороны представителей "Спартака". Чётко, ёмко и по делу.
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BRO_football
1661024749
А вот и визги Заремы, о которых я вспоминал недавно. Про удар ногой Соболева в лицо Шунину, который не заметил Кукуян, ничего не сказала. Судья всё равно плохой.
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Красногвардейчик
1661025011
Ахахахаха...нет притензий к судейству...и тудже принялась обвинять их, а то что дельфин чуть голову Шунину не оторвал, это в порядке вещей)
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mihail200606
1661025500
Обязательно ,конечно,мнение заремы узнать...без этого футбольная жизнь России теперь никак...
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derrik2000
1661025937
Спитчрайтерам этой бешеной башкирки не надоело раз за разом тему судейства, как ущербным, поднимать??? Или на смену темы им, безголовым назначенцам, ума не хватает???
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