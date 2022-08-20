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    Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Динамо»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила после поражения команды в шестом туре РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если бы в утреннем интервью болельщик «Спартака» Ашот Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Георгий Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы.

    А вообще тем, кто считает себя болельщиком, лучше молчать перед игрой, дабы не спугнуть фарт. Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Наиля Умярова. Да, не хватало волшебства от Виктора Мозеса в этой игре. Виктору – здоровья и скорейшего возвращения!

    Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней», – сказала Салихова.

    • «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    20.08.2022 22:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +294

      7:1 1 час назад

      спартаг отодрали, заремба визжит, что может быть прекраснее)
      завтра ещё зенит деклассирует гей-фарм спартака. хорошие выходные, если по факту)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +19685

      derrik2000 1 час назад

      Спитчрайтерам этой бешеной башкирки не надоело раз за разом тему судейства, как ущербным, поднимать???
      Или на смену темы им, безголовым назначенцам, ума не хватает???

      4
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    • ...
      Рейтинг: +294

      7:1 1 час назад

      в целом, около года назад, её высказывания были достаточно ёмкими, и по делу. не всегда - но с большинством соглашусь. сейчас же, когда её медийность прокачана, начинает нести ахинею, уже просто комментарий ради комментария, лишь бы не снижать свой рейтинг. ниже правильно сказали: нет претензий к судейству - и тут же давай хаять судейство, с перечислением эпизодов. это от большого ума?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7470

      mihail200606 1 час назад

      Обязательно ,конечно,мнение заремы узнать...без этого футбольная жизнь России теперь никак...

      5
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      Рейтинг: +9334

      R_a_i_n 1 час назад

      Сейчас сообщество немытых набежит!!!

      2
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      Рейтинг: +294

      7:1 > R_a_i_n 1 час назад

      с_виньи любят грязь, так что..)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10922

      knikos > R_a_i_n 58 минут назад

      Немытых ? Что-то я никогда не видел свиней , принимающих душ , как правило грязевые "ванны" в лужах .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9334

      R_a_i_n > knikos 14 минут назад

      б ом жей ты много видел принимающих душ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9334

      R_a_i_n > 7:1 14 минут назад

      с_виньи любят грязь, но бом жи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ахахахаха...нет притензий к судейству...и тудже принялась обвинять их, а то что дельфин чуть голову Шунину не оторвал, это в порядке вещей)

      7
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      Рейтинг: +16792

      Cleaner 1 час назад

      Ну как же без высказываний ХОЗЯЙКИ Спартака тут обойдется. Ржу над Спартаком...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > Cleaner 1 час назад

      А чё РЖАТЬ над Спартаком-то???
      РЖАТЬ нужно над его нынешними - надеюсь, что уже недолго - хозяевами Спартака, точнее, над жОнкой хозяина.
      Она даже ЦиЦЬку от ребёнка оторвала, чтобы обсудить со своими вАробышками в очередной раз "судейство против Спартака".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18595

      Persona_non_Grata > derrik2000 52 минуты назад

      А самому то не противно подобные комментарии давать ... ? тьфу - ничтожество (((

      2
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      Рейтинг: +19685

      derrik2000 > Persona_non_Grata 33 минуты назад

      ПОШЁЛ НА Х.У.Й!
      Уже только слепой не видит, что тебе баблишко от четы Федунов за "кураторство" этого сайта какое-никакое, а перепадает.
      В обычной жизни, кого не встречаю из БОЛЕЛЬЩИКОВ Спартака, тебя бы да-а-авно за юродивого держали и шарахались, как от чумы.
      Даже "дурку" бы не вызывали, потому как ЭТО не лечится, ЭТО - только за бабло говорится и пишется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      MAKDIM2933 > derrik2000 15 минут назад

      Закрой пасть, быдло. Зарема прекрасно разбирается в футболе и понимает в нем намного больше тебя, диванного эксперта, сына вокзальной шлюхи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11779

      BRO_football 1 час назад

      А вот и визги Заремы, о которых я вспоминал недавно. Про удар ногой Соболева в лицо Шунину, который не заметил Кукуян, ничего не сказала. Судья всё равно плохой.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6071

      Добрый Бобер 1 час назад

      По-моему, это должна быть единственная статья про дерби, в плане высказываний со стороны представителей "Спартака". Чётко, ёмко и по делу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10897

      alex1951 > Добрый Бобер 1 час назад

      Прощу прощения у газвонючеку, но в бытность нашу,Зенит раз выстрилил в 1984 году......
      А так,по сути вся борьба это было Спартак ,Динамо и Лоба....

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    • ...
      Рейтинг: +10897

      alex1951 1 час назад

      Гюльчитай,проиграть Динамо с таким счетом - это не позорно....
      Все таки призер Чемпа.
      И за Золото будут бороться именно они.
      Всем большой привет.
      А Динамо спасибо!

      4
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      ...
      Рейтинг: +18595

      Persona_non_Grata > alex1951 49 минут назад

      Привет , Алексу. Спасибо за поддержку !

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