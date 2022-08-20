Зарема прокомментировала поражение «Спартака» от «Динамо»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила после поражения команды в шестом туре РПЛ против «Динамо» (0:1).

«В целом у меня нет серьезных претензий к судейству. Думаю, если бы в утреннем интервью болельщик «Спартака» Ашот Хачатурянц не сказал, что болеет за нашу команду, то Кукуян заметил бы удар локтем, который получил Георгий Джикия, от чего у него пошла кровь. И фол на Соболеве, когда Фомин наступил ему на ногу, тоже заметил бы.

А вообще тем, кто считает себя болельщиком, лучше молчать перед игрой, дабы не спугнуть фарт. Ничего страшного в проигрыше нет, радует, как команда поддерживает Наиля Умярова. Да, не хватало волшебства от Виктора Мозеса в этой игре. Виктору – здоровья и скорейшего возвращения!

Не нужно ребят ни короновать раньше времени, ни окрашивать трагизмом поражение. Просто верьте в тренера и поддерживайте парней», – сказала Салихова.

«Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам