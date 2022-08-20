«Это наша общая ошибка». Джикия поддержал Умярова после дерби с «Динамо»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ошибку партнера Наиля Умярова в шестом туре РПЛ против «Динамо» (0:1). После нее соперник забил.
«Момент с Умяровым – наша общая ошибка. Команда сразу его поддержала. Выигрываем вместе и проигрываем вместе», – сказал Джикия.
- Умяров взял ответственность за поражение на себя.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.
Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»
«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»