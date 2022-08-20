Рыбус: «Динамо» весь матч против «Спартака» было в обороне. Нам не повезло, что Умяров ошибся»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался по матчу шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1). Поляк объяснил поражение невезением.

«Динамо» провело весь матч в обороне. Не знаю, какая у них была задача на матч. Видно было, что в первом тайме почти не были у наших ворот, использовали ошибку, забили гол. Второй тайм тоже играли от обороны.

Ошибка Наиля Умярова? Это футбол. Все мы ошибаемся, просто невезение. Мы поддерживаем друг друга. Проигрываем все вместе, выигрываем все вместе.

Сказали ли что-то Умярову? Поддерживали. Что сказал Гильермо Абаскаль после матча? Пускай это останется в раздевалке», – сказал Рыбус.

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам