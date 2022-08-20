Уткин объяснил голевую ошибку Умярова в матче «Динамо» – «Спартак»

Видеоблогер Василий Уткин высказался по ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Столько разговоров о кармическом возмездии Умярову. Вот он ошибся, а это ему за то, что он наговорил гадостей или еще чего-то в этом роде пенальтисту «Динамо» Даниилу Фомину, чтобы тот промахнулся в финале Кубка.

Насчет кармы, честно, не знаю. А вот Умяров, в частности, два гола в Суперкубке привез. Второй и третий. Там карма вроде была ни при чем, но парень определенно теряется под давлением.

Когда соперник достаточно квалифицирован, чтобы его оказать.

Работать над собой надо.

И гадости пенальтисту говорить – обязательно. Нет мелочей в футболе», – написал Уткин.

Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам