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    Уткин объяснил голевую ошибку Умярова в матче «Динамо» – «Спартак»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался по ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    «Столько разговоров о кармическом возмездии Умярову. Вот он ошибся, а это ему за то, что он наговорил гадостей или еще чего-то в этом роде пенальтисту «Динамо» Даниилу Фомину, чтобы тот промахнулся в финале Кубка.

    Насчет кармы, честно, не знаю. А вот Умяров, в частности, два гола в Суперкубке привез. Второй и третий. Там карма вроде была ни при чем, но парень определенно теряется под давлением.

    Когда соперник достаточно квалифицирован, чтобы его оказать.

    Работать над собой надо.

    И гадости пенальтисту говорить – обязательно. Нет мелочей в футболе», – написал Уткин.

    • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

    Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1383

      alefreddy 12 минут назад

      пусть теперь лавку полирует артитст

      0
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      Рейтинг: +5217

      ySS 13 минут назад

      Вася прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      orlovcar 17 минут назад

      Умяров петух

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