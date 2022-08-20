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  • Уткин объяснил голевую ошибку Умярова в матче «Динамо» – «Спартак»

Уткин объяснил голевую ошибку Умярова в матче «Динамо» – «Спартак»

20 августа 2022, 20:23
9

Видеоблогер Василий Уткин высказался по ошибке полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Столько разговоров о кармическом возмездии Умярову. Вот он ошибся, а это ему за то, что он наговорил гадостей или еще чего-то в этом роде пенальтисту «Динамо» Даниилу Фомину, чтобы тот промахнулся в финале Кубка.

Насчет кармы, честно, не знаю. А вот Умяров, в частности, два гола в Суперкубке привез. Второй и третий. Там карма вроде была ни при чем, но парень определенно теряется под давлением.

Когда соперник достаточно квалифицирован, чтобы его оказать.

Работать над собой надо.

И гадости пенальтисту говорить – обязательно. Нет мелочей в футболе», – написал Уткин.

  • Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
  • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
  • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Умяров Наиль Уткин Василий
Комментарии (9)
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orlovcar
1661017527
Умяров петух
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ySS
1661017798
Вася прав.
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alefreddy
1661017818
пусть теперь лавку полирует артитст
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Shotlandets86
1661018637
В целом пост ни о чëм, как это часто у Васи бывает. Футболисты в карму верят и в футбольного Бога, а то что оправдывает гниль в футболе - это уж от воспитания зависит, думаю, адекватные люди хотели бы не видеть таких проявлений в спорте, ну а Васе, похоже, "Государь" Макиавелли ближе.
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BVG4
1661020125
Похоже у васьки - пацюка окончательно заплыли жиром мозги! Гадости-обязательно -это верх цинизма и непорядочности. Хорошо что детей своих у него нет. Представляю каких подонков бы наплодил и воспитал.
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