Тренер «Факела» Василенко подвел итоги встречи с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко дал комментарии после матча шестого тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Крылья Советов» – это играющая команда. Они хороши на мяче. Нашей задачей было оказывать давление, отрабатывать стандарты.
И в первом, и во втором таймах игра была подконтрольна нам. Да, были острые моменты перед штрафной у «Крыльев», но мы даже это контролировали.
Гол из ничего, тем не менее, все выложились сыграли вничью, будем дальше работать.
Мы не думаем о том, что на нас давит. У нас есть матч, после которого решаем, что получилось, что не очень, как готовится к следующей игре.
Мы находимся на пути совершенствования и адаптации. Благодарен футболистам за приложенные усилия», – сказал Василенко.
- «Факел» сыграл вничью с «Крыльями» со счетом 1:1.
- Команда набрала 4 очка в 6 турах РПЛ и идет на 12-м месте.
- У воронежцев пока нет побед в чемпионате.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.