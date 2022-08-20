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  • Тренер «Факела» Василенко подвел итоги встречи с «Крыльями Советов»

Тренер «Факела» Василенко подвел итоги встречи с «Крыльями Советов»

20 августа 2022, 08:57

Главный тренер «Факела» Олег Василенко дал комментарии после матча шестого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» – это играющая команда. Они хороши на мяче. Нашей задачей было оказывать давление, отрабатывать стандарты.

И в первом, и во втором таймах игра была подконтрольна нам. Да, были острые моменты перед штрафной у «Крыльев», но мы даже это контролировали.

Гол из ничего, тем не менее, все выложились сыграли вничью, будем дальше работать.

Мы не думаем о том, что на нас давит. У нас есть матч, после которого решаем, что получилось, что не очень, как готовится к следующей игре.

Мы находимся на пути совершенствования и адаптации. Благодарен футболистам за приложенные усилия», – сказал Василенко.

  • «Факел» сыграл вничью с «Крыльями» со счетом 1:1.
  • Команда набрала 4 очка в 6 турах РПЛ и идет на 12-м месте.
  • У воронежцев пока нет побед в чемпионате.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Факел Василенко Олег
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