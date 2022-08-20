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    Тренер «Факела» Василенко подвел итоги встречи с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Факела» Олег Василенко дал комментарии после матча шестого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Крылья Советов» – это играющая команда. Они хороши на мяче. Нашей задачей было оказывать давление, отрабатывать стандарты.

    И в первом, и во втором таймах игра была подконтрольна нам. Да, были острые моменты перед штрафной у «Крыльев», но мы даже это контролировали.

    Гол из ничего, тем не менее, все выложились сыграли вничью, будем дальше работать.

    Мы не думаем о том, что на нас давит. У нас есть матч, после которого решаем, что получилось, что не очень, как готовится к следующей игре.

    Мы находимся на пути совершенствования и адаптации. Благодарен футболистам за приложенные усилия», – сказал Василенко.

    • «Факел» сыграл вничью с «Крыльями» со счетом 1:1.
    • Команда набрала 4 очка в 6 турах РПЛ и идет на 12-м месте.
    • У воронежцев пока нет побед в чемпионате.

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    Источник: «Матч ТВ»

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