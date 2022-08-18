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    «Обещаю, что не подведу!». Дзюба – о переходе в «Адана Демирспор»

    Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с турецким клубом.

    «Спасибо руководству «Адана Демирспор» за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной.

    Обещаю, что не подведу!» – написал 33-летний россиянин в своем телеграм-канале.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы

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    18.08.2022 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Miru mir 58 минут назад

      Тут главное ---когда ты дрочишь, не снимай это на видео. В Турции это не поймут.

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