«Обещаю, что не подведу!». Дзюба – о переходе в «Адана Демирспор»

Новичок «Адана Демирспор» Артем Дзюба поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с турецким клубом.

«Спасибо руководству «Адана Демирспор» за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной.

Обещаю, что не подведу!» – написал 33-летний россиянин в своем телеграм-канале.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

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