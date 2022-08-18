Абаскаль поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ с «Динамо».

«Дерби — это всегда дерби. У меня их было множество: и когда я играл в молодежной команде, «Севилья» — «Бетис» — дерби, которое мне хорошо знакомо. И потом, когда я работал с разными возрастами.

У меня был опыт в Швейцарии, когда встречались «Базель» и «Янг Бойз» — это важное дерби для Швейцарии.

Дерби выигрывают зачастую за счет сердца, души и отношения. Мы должны будем подготовить этот матч идеально: и на футбольном уровне, и физически, и тактически. И нужно добавить эту деталь, которая может позволить нам одержать верх, — вложить нашу душу», — сказал Абаскаль.