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    Абаскаль поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ с «Динамо».

    «Дерби — это всегда дерби. У меня их было множество: и когда я играл в молодежной команде, «Севилья»«Бетис» — дерби, которое мне хорошо знакомо. И потом, когда я работал с разными возрастами.

    У меня был опыт в Швейцарии, когда встречались «Базель» и «Янг Бойз» — это важное дерби для Швейцарии.

    Дерби выигрывают зачастую за счет сердца, души и отношения. Мы должны будем подготовить этот матч идеально: и на футбольном уровне, и физически, и тактически. И нужно добавить эту деталь, которая может позволить нам одержать верх, — вложить нашу душу», — сказал Абаскаль.

    • «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, 20 августа.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ, «Динамо» идет на 6-м месте.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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