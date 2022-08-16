Жена Ари не исключила, что 36-летний бразилец вернется играть в Россию

Наталья Грызлова, супруга нападающего Ари, заявила, что 36-летний футболист может вернуться в Россию.

«Возвращение Ари в Россию? Не исключаю. Были мысли, что вернeмся в Россию, которую Ари очень любит. Надеялись, что сложится с клубами РПЛ. Посмотрим, ведь футбол непредсказуем.

Вообще жизнь непредсказуема. Если бы мне 15 лет назад сказали, что у меня будет муж иностранец и я перееду жить в другую страну, то я бы рассмеялась в лицо», – сказала Грызлова.

Сейчас 36-летний Ари выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе» из третьего по силе дивизиона.