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    Жена Ари не исключила, что 36-летний бразилец вернется играть в Россию

    Наталья Грызлова, супруга нападающего Ари, заявила, что 36-летний футболист может вернуться в Россию.

    «Возвращение Ари в Россию? Не исключаю. Были мысли, что вернeмся в Россию, которую Ари очень любит. Надеялись, что сложится с клубами РПЛ. Посмотрим, ведь футбол непредсказуем.

    Вообще жизнь непредсказуема. Если бы мне 15 лет назад сказали, что у меня будет муж иностранец и я перееду жить в другую страну, то я бы рассмеялась в лицо», — сказала Грызлова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +193

      Аден 41 минуту назад

      да на кой вы, млять, нужны в России?

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      Ответить
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      Рейтинг: +25463

      vladimir-7 1 час назад

      Поздно, в России Ари никому не нужен.

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