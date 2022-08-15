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    «Матч ТВ» покажет игры Кубка России с участием «Амкала» и 2DROTS

    Матчи первого раунда Кубка России с участием медийных команд «Амкал» и 2DROTS будут показаны на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

    «Роман Нагучев, Карен Адамян и Сергей Дурасов прокомментируют эти матчи», – написал источник.

    • «Амкал», завтра, 16 августа примет в 1-м раунде «Зоркий».
    • 2DROTS Дмитрия Кузнецова на следующий день сыграет с «Чертаново».
    • Это дебют медийных команд в Кубке России.

    Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +79

      Александр.Т. 5 минут назад

      Как же не хватает каналу рейтинга, потому что показ фильмов для спорт канала это дерьмо а не канал спортивный канал должен показывать спорт

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