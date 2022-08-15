«Матч ТВ» покажет игры Кубка России с участием «Амкала» и 2DROTS

Матчи первого раунда Кубка России с участием медийных команд «Амкал» и 2DROTS будут показаны на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

«Роман Нагучев, Карен Адамян и Сергей Дурасов прокомментируют эти матчи», – написал источник.

«Амкал», завтра, 16 августа примет в 1-м раунде «Зоркий».

2DROTS Дмитрия Кузнецова на следующий день сыграет с «Чертаново».

Это дебют медийных команд в Кубке России.

Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?