Абаскаль рассказал, кому посвятил победу «Спартака» над «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посвятил победу над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ травмированному защитнику Виктору Мозесу.

«Хочу поделиться болельщицкими чувствами — эта победа подарила счастье нашим фанатам и всей нашей большой семье. Хотим посвятить победу Виктору Мозесу.

Ребята играли с полной концентрацией, показали зрелость. Здорово читали игру до самого конца», – сказал Абаскаль.