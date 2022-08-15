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  • Абаскаль рассказал, кому посвятил победу «Спартака» над «Сочи»

Абаскаль рассказал, кому посвятил победу «Спартака» над «Сочи»

15 августа 2022, 00:16
4

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посвятил победу над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ травмированному защитнику Виктору Мозесу.

«Хочу поделиться болельщицкими чувствами — эта победа подарила счастье нашим фанатам и всей нашей большой семье. Хотим посвятить победу Виктору Мозесу.

Ребята играли с полной концентрацией, показали зрелость. Здорово читали игру до самого конца», – сказал Абаскаль.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Мозес Виктор Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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FС Spаrtак
1660531886
достойно
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oyabun
1660538883
Главное не зазнаваться. Впереди сложные матчи.
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paracetamol
1660540350
эта победа подарила счастье нашим фанатам и всей нашей большой семье... - Семья сократилась до 10 тыщ на стадионе, т.е. раза в 3!
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zigbert
1660546085
Мозесу сейчас необходима поддержка. Эта победа поднимет ему настроения.
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