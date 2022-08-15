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    Абаскаль рассказал, кому посвятил победу «Спартака» над «Сочи»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль посвятил победу над «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ травмированному защитнику Виктору Мозесу.

    «Хочу поделиться болельщицкими чувствами — эта победа подарила счастье нашим фанатам и всей нашей большой семье. Хотим посвятить победу Виктору Мозесу.

    Ребята играли с полной концентрацией, показали зрелость. Здорово читали игру до самого конца», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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