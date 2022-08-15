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  • «Это их колизей. Давно не обыгрывали «Сочи». Бородин ответил Зареме после 0:3 со «Спартаком»

«Это их колизей. Давно не обыгрывали «Сочи». Бородин ответил Зареме после 0:3 со «Спартаком»

15 августа 2022, 15:07
3

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал слова Заремы Салиховой после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна вспомнила фразу Бородина «Это наш колизей».

«Да, в этом матче это их колизей. Думаю, они просто давно не обыгрывали «Сочи» и она ждала этого момента. В какой-то момент нам надо было проиграть. Я их поздравляю. Все по делу», – сказал Бородин.

  • Фразу «Это наш Колизей» Бородин произнес в ходе перепалки с экс-главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в декабре 2020 года.
  • «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
  • Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Салихова Зарема
Комментарии (3)
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Старикан
1660567495
Это наш колизей! А Сочи уже не тот...
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