Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    «Это их колизей. Давно не обыгрывали «Сочи». Бородин ответил Зареме после 0:3 со «Спартаком»

    Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал слова Заремы Салиховой после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

    Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна вспомнила фразу Бородина «Это наш колизей».

    «Да, в этом матче это их колизей. Думаю, они просто давно не обыгрывали «Сочи» и она ждала этого момента. В какой-то момент нам надо было проиграть. Я их поздравляю. Все по делу», – сказал Бородин.

    • Фразу «Это наш Колизей» Бородин произнес в ходе перепалки с экс-главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в декабре 2020 года.
    • «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
    • Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).

    Новости по теме
    Мележиков не считает разгром «Сочи» заявкой «Спартака» на чемпионство 3
    Джикия объяснил свою замену в матче с «Сочи»
    Защитник «Сочи» Терехов: «Решил своей ошибкой помочь «Спартаку» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7287

      Старикан 1 час назад

      Это наш колизей! А Сочи уже не тот...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14802

      Fusballer > Старикан 1 час назад

      В адресной строке Бомбардира Сочи до сих пор Динамо СПб)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4325

      sobaka120982 > Старикан 17 минут назад

      Ты правельно подметил, не может здоровый человек бегать если у него отнимут конечности, распродажа ведущих игроков это одно, но ещё же остались и без головного мозга

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11