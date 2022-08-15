«Это их колизей. Давно не обыгрывали «Сочи». Бородин ответил Зареме после 0:3 со «Спартаком»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал слова Заремы Салиховой после матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна вспомнила фразу Бородина «Это наш колизей».
«Да, в этом матче это их колизей. Думаю, они просто давно не обыгрывали «Сочи» и она ждала этого момента. В какой-то момент нам надо было проиграть. Я их поздравляю. Все по делу», – сказал Бородин.
- Фразу «Это наш Колизей» Бородин произнес в ходе перепалки с экс-главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в декабре 2020 года.
- «Спартак» идет на первом месте в РПЛ.
- Московский клуб еще не проигрывал при Гильермо Абаскале в РПЛ (4 победы, 1 ничья).
Источник: «Спорт-Экспресс»