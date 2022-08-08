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    Мозес перенесет операцию и пропустит полгода

    «Спартак» опубликовал официальное заявление о травме полузащитника Виктора Мозеса.

    У 31-летнего футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Ему потребуется операция.

    Сроки восстановления нигерийца составят около шести месяцев.

    • Мозес травмировался в матче с «Уралом» (2:0).
    • Он покидал стадион в Екатеринбурге на костылях.
    • В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 4 играх.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19581

      derrik2000 21 минуту назад

      Как раз аккурат к началу весеннего отрезка.
      Может, доктора Лю или кого-то такого же призовут в Спартак?
      Тогда сроки обязательно очень сократятся.
      А, вообще, неизвестно, будет ли он вообще весной за Спартак пылить: жонка евонная скажет, что мол, устала от России и хочу обратно в цивилизацию. и - привет родителям.
      Да и Зиньковскому с Игнатовым уже пора "матереть", особенно Зиньковскому (26 лет не хухры мухры), а не отсиживаться "на подхвате" у чернолицего.
      Оба, ведь, АГРАМАДНЫЕ ТАЛАНТЫ!
      Только, вот, уверенности, НАСТОЯЩЕЙ УВЕПЕННОСТИ в своих силах, НЕ переходящей в самоуверенность, им обоим не хватает.

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      Рейтинг: +21

      виталий 12 30 минут назад

      Очень жаль. Здоровья Виктору.

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      Рейтинг: +5542

      rash1959 43 минуты назад

      Как нехорошо. Поправляйся Виктор.

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      Рейтинг: +23142

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Это удар судьбы. ((( В таком возрасте крайне тяжело будет выйти на прежний уровень.

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      Рейтинг: +2272

      СвинкаСправедливости > DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Это не удар судьбы! Это удар Сперцяна через пару недель подоспел.

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      Рейтинг: +1591

      PassCSKA 44 минуты назад

      Ужас какой! Здоровья Вите! Шикарный футболист(

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