Мозес перенесет операцию и пропустит полгода

Как раз аккурат к началу весеннего отрезка.
Может, доктора Лю или кого-то такого же призовут в Спартак?
Тогда сроки обязательно очень сократятся.
А, вообще, неизвестно, будет ли он вообще весной за Спартак пылить: жонка евонная скажет, что мол, устала от России и хочу обратно в цивилизацию. и - привет родителям.
Да и Зиньковскому с Игнатовым уже пора "матереть", особенно Зиньковскому (26 лет не хухры мухры), а не отсиживаться "на подхвате" у чернолицего.
Оба, ведь, АГРАМАДНЫЕ ТАЛАНТЫ!
Только, вот, уверенности, НАСТОЯЩЕЙ УВЕПЕННОСТИ в своих силах, НЕ переходящей в самоуверенность, им обоим не хватает.
«Спартак» опубликовал официальное заявление о травме полузащитника Виктора Мозеса.
У 31-летнего футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Ему потребуется операция.
Сроки восстановления нигерийца составят около шести месяцев.
- Мозес травмировался в матче с «Уралом» (2:0).
- Он покидал стадион в Екатеринбурге на костылях.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 4 играх.