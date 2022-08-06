Главное здоровья!
Защитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом». Нигерийского футболиста заменили в первом тайме.
Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях.
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Защитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом». Нигерийского футболиста заменили в первом тайме.
Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях.
Главное здоровья!
Похоже на долго. Думаю не увидим Мозеса в майке Спартака уже.
огромная потеря
Для нас это большая потеря.
Ять, это плохо. Виктор, здоровья!