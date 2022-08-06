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    Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях

    Защитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом». Нигерийского футболиста заменили в первом тайме.

    Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях.

    • Мозес выступает за «Спартак» с 2021 года.
    • Игрок хотел уехать из России, но московский клуб убедил его остаться.

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    Источник: Sport24

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