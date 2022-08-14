Сантос недоволен результатами «Зенита» на выезде

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос подытожил первые пять туров сезона РПЛ. Его команда лидирует.

«Считаю, что мы хорошо стартовали. Провели пять хороших игр. Единственное, нам не очень хорошо удаются матчи на выезде. Это тот компонент, та часть нашей работы, которую мы обязательно должны улучшать, должны показывать себя лучше. Выступать нам нужно более сыгранно. Мы обязаны набирать больше очков в выездных матчах», – сказал бразилец.