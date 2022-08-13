Соболев назвал игроков «Спартака», способных заменить травмированного Мозеса

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ситуацию с травмой партнера по команде Виктора Мозеса.
– В матче с «Уралом» Виктор Мозес получил серьезную травму. Кто сейчас мог бы его заменить?
– Во-первых, хочу пожелать Виктору здоровья! В тот момент матча я бежал рядом с ним и услышал щелчок. Сначала подумал, что он ударил себе об ногу бутсой. Но потом понял, что это лопнул ахилл. Такой, конечно, звук был...
На ровном месте, как это обычно и бывает. Вик еще так оглянулся назад, что я сразу все понял. Наверное, он подумал, что ему кто-то въехал сзади по ногам, но нет.
Это большая беда. Но теперь шанс проявить себя появится у Игнатова, Зиньковского, Пруцева. Пусть доказывают, что должны играть в старте.
- Нигериец травмировался неделю назад.
- У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
- Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.
Источник: сайт «Спартака»