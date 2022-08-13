Соболев назвал игроков «Спартака», способных заменить травмированного Мозеса

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал ситуацию с травмой партнера по команде Виктора Мозеса.

– В матче с «Уралом» Виктор Мозес получил серьезную травму. Кто сейчас мог бы его заменить?

– Во-первых, хочу пожелать Виктору здоровья! В тот момент матча я бежал рядом с ним и услышал щелчок. Сначала подумал, что он ударил себе об ногу бутсой. Но потом понял, что это лопнул ахилл. Такой, конечно, звук был...

На ровном месте, как это обычно и бывает. Вик еще так оглянулся назад, что я сразу все понял. Наверное, он подумал, что ему кто-то въехал сзади по ногам, но нет.

Это большая беда. Но теперь шанс проявить себя появится у Игнатова, Зиньковского, Пруцева. Пусть доказывают, что должны играть в старте.