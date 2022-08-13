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    Мантуан назвал свои сильные и слабые качества

    Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих футбольных характеристиках.

    – Три твоих самых сильных качества?

    – Футбольное мышление, скорость и финты.

    – Три твоих самых слабых качества?

    – Игра головой. Игра в обороне с опекой соперника. Давай остановимся на двух. Это те компоненты, которые мне надо подтягивать.

    • «Зенит» арендовал 21-летнего футболиста на один год с правом выкупа.
    • Мантуан будет выступать за петербургский клуб под 31-м номером.
    • Он пока не дебютировал за новую команду из-за травмы.

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    Источник: Sport24

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