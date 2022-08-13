Мантуан назвал свои сильные и слабые качества

Летний новичок «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих футбольных характеристиках.

– Три твоих самых сильных качества?

– Футбольное мышление, скорость и финты.

– Три твоих самых слабых качества?

– Игра головой. Игра в обороне с опекой соперника. Давай остановимся на двух. Это те компоненты, которые мне надо подтягивать.