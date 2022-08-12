Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    «Мы довольны этой сделкой». Гендиректор «Сочи» – о продаже Пруцева «Црвене Звезде»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал уход в «Црвену Звезду» 19-летнего вингера Егора Пруцева.

    «Желаю удачи Егору Пруцеву, чтобы он реализовался в Европе. У него все данные есть, чтобы играть хорошо в футбол.

    Мы довольны этой сделкой, хорошая и имиджевая история для всех.

    Мы всем хотим давать играть в основе, но не всегда есть для этого время и место. Смена клуба даeт простор для развития.

    Надеюсь, у Егора всe будет хорошо. Мы много в него вложили, много работали с ним в молодeжке. Парень он перспективный, поэтому, надеюсь, что у него всe будет нормально», – сказал Рубашко.

    • Сумма трансфера – 1 миллион евро.
    • Россиянин заключил с «Црвеной Звездой» контракт до 2026 года.
    • Пруцев будет зарабатывать в сербском клубе около 80 тысяч евро в год с учeтом бонусов.

    Новости по теме
    Джикия рассказал, сколько минут готов сыграть в матче с «Сочи» 2
    Вратарь Заболотный рассказал, каким ему запомнился Кокорин
    ⚽ РПЛ. «Факел» примет «Урал», «Зенит» и ЦСКА встретятся завтра 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11