«Мы довольны этой сделкой». Гендиректор «Сочи» – о продаже Пруцева «Црвене Звезде»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал уход в «Црвену Звезду» 19-летнего вингера Егора Пруцева.

«Желаю удачи Егору Пруцеву, чтобы он реализовался в Европе. У него все данные есть, чтобы играть хорошо в футбол.

Мы довольны этой сделкой, хорошая и имиджевая история для всех.

Мы всем хотим давать играть в основе, но не всегда есть для этого время и место. Смена клуба даeт простор для развития.

Надеюсь, у Егора всe будет хорошо. Мы много в него вложили, много работали с ним в молодeжке. Парень он перспективный, поэтому, надеюсь, что у него всe будет нормально», – сказал Рубашко.