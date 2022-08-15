⚽ РПЛ. Итоги тура: «Спартак» – лидер, «Локомотив» – в зоне стыков

Накануне, 14 августа, пятый тур РПЛ завершился четырьмя матчами. Сначала «Химки» приняли «Ахмат» (1:2).
Затем одновременно начались встречи «Оренбург» – «Торпедо» (1:0) и «Пари НН» – «Ростов» (3:4).
Закрыли тур «Спартак» и «Сочи» (3:0). Москвичи вышли на первое место.
Россия. РПЛ. 5-й тур
Химки – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Трошечкин, 14; 0:2 – Швец, 43; 1:2 – Ломовицкий, 60; 1:3 – Тимофеев, 90+3.
Оренбург – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Воробьев, 31.
Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 1:1 – Калинский, 21 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 39; 1:3 – Полоз, 57; 2:3 – Милсон, 66; 2:4 – Глебов, 67; 3:4 – Сулейманов, 82.
Спартак (Москва) – Сочи – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Промес, 57; 2:0 – Зиньковский, 71; 3:0 – Промес, 84.
Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.
Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.
Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.
Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0