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    ⚽ РПЛ. Итоги тура: «Спартак» – лидер, «Локомотив» – в зоне стыков

    Накануне, 14 августа, пятый тур РПЛ завершился четырьмя матчами. Сначала «Химки» приняли «Ахмат» (1:2).

    Затем одновременно начались встречи «Оренбург»«Торпедо» (1:0) и «Пари НН»«Ростов» (3:4).

    Закрыли тур «Спартак» и «Сочи» (3:0). Москвичи вышли на первое место.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Химки – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Трошечкин, 14; 0:2 – Швец, 43; 1:2 – Ломовицкий, 60; 1:3 – Тимофеев, 90+3.

    Оренбург – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Воробьев, 31.

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 1:1 – Калинский, 21 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 39; 1:3 – Полоз, 57; 2:3 – Милсон, 66; 2:4 – Глебов, 67; 3:4 – Сулейманов, 82.

    Спартак (Москва) – Сочи – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Промес, 57; 2:0 – Зиньковский, 71; 3:0 – Промес, 84.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.

    Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит – ЦСКА – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +761

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      А говорили Локо будет бороться с газпромом за чемпионство))) ну ну

      1
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      Рейтинг: +3647

      minaev23 17 часов назад

      Вперёд красно -белые !!!! Думал вчера кони хоть очко отнимут.Ан нет сплоховали.

      2
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      ...
      Рейтинг: +16820

      paracetamol > minaev23 31 минуту назад

      Кони громко пукнули, испортили воздух, а это ведет к климатическим изменениями! Но свиней они накажут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3679

      Иван Петров 1986 17 часов назад

      Спартаку удачи ! ! !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4249

      Enter2006 18 часов назад

      Буду болеть за Спартак, пусть возглавят таблицу РПЛ.
      Хочу чтобы оставалась интрига а не просто вручить кубок "ГазоБразилио" уже механически по умолчанию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2084

      Валерий1965 19 часов назад

      Да выиграет Сочи))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23178

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Возможно, после слова примет забыли поставить запятую? ) Но... Спартак выиграет, как пить дать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7278

      nik55 19 часов назад

      мешок опят насрет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4022

      ААМ 19 часов назад

      Игра покажет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25453

      vladimir-7 20 часов назад

      Сочи сыграет вничью, так велел загазованный (Ч)удак.

      0
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      Рейтинг: +1254

      хав_бек 20 часов назад

      Правильней заголовок: "Победитель матча Спартак - Сочи возглавит турнирную таблицу"

      Буду рад, если это будет наш Спартак.

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      Рейтинг: +17066

      житель СПб > хав_бек 20 часов назад

      Объективно. Нет возражений. А вот - если ничья?! (По результатам - нас это устраивает больше всего!). Но пусть будет хороший футбол - это главное.

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