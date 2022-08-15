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  • ⚽ РПЛ. Итоги тура: «Спартак» – лидер, «Локомотив» – в зоне стыков

⚽ РПЛ. Итоги тура: «Спартак» – лидер, «Локомотив» – в зоне стыков

15 августа 2022, 06:58
37

Накануне, 14 августа, пятый тур РПЛ завершился четырьмя матчами. Сначала «Химки» приняли «Ахмат» (1:2).

Затем одновременно начались встречи «Оренбург»«Торпедо» (1:0) и «Пари НН»«Ростов» (3:4).

Закрыли тур «Спартак» и «Сочи» (3:0). Москвичи вышли на первое место.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Химки – Ахмат (Грозный) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Трошечкин, 14; 0:2 – Швец, 43; 1:2 – Ломовицкий, 60; 1:3 – Тимофеев, 90+3.

Оренбург – Торпедо (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Воробьев, 31.

Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 1:1 – Калинский, 21 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 39; 1:3 – Полоз, 57; 2:3 – Милсон, 66; 2:4 – Глебов, 67; 3:4 – Сулейманов, 82.

Спартак (Москва) – Сочи – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Промес, 57; 2:0 – Зиньковский, 71; 3:0 – Промес, 84.

Текстовая онлайн-трансляция

Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.

Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит – ЦСКА – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (37)
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alex1951
1660342853
Что касается предстоящего тура..то посмотрим -кто есть кто! Без эмоции ,без оскорблении... Некоторым здесь пора взрослеть!
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Красногвардейчик
1660362516
Удачи ЦСКА!!!!
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paracetamol
1660454348
Може выведет, а может и нет. 10-е место вполне привычно для рыл!
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Январь 59
1660456347
Сегодня буду болеть за Сочи и Ростов. Сочи имеют полный шанс возглавить таблицу. Заодно и охладить горячие спартаковские головы. Ростову нужно набирать обязательные очки.
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sochi-2013
1660456617
" Победа выведет москвичей на первое место." Или дебилы. или мудаки! Ничего, что в случае победы, Сочи возглавит таблицу??????????? Подхрюкиватели!
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mamba9090909
1660468178
Сочи тоже может возглавить таблицу.
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DOCTOR PENALTY
1660472984
Возможно, после слова примет забыли поставить запятую? ) Но... Спартак выиграет, как пить дать.
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Enter2006
1660476148
Буду болеть за Спартак, пусть возглавят таблицу РПЛ. Хочу чтобы оставалась интрига а не просто вручить кубок "ГазоБразилио" уже механически по умолчанию.
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Иван Петров 1986
1660478082
Спартаку удачи ! ! !
Ответить
deinego77@yandex.ru
1660480830
Вперёд красно -белые !!!! Думал вчера кони хоть очко отнимут.Ан нет сплоховали.
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