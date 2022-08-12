Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации турнира.
Игры пройдут 18 и 25 августа.
«Днепр‑1» (Украина) – АЕК (Ларнака, Кипр)
«Гент» (Бельгия) – «Омония» (Кипр)
«Аустрия» (Австрия) – «Фенербахче» (Турция)
«Цюрих» (Швейцария) – «Хартс» (Шотландия)
ХИК (Финляндия) – «Силькеборг» (Дания)
«Мальме» (Швеция) – «Сивасспор» (Турция)
«Ференцварош» (Венгрия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
«Аполлон» (Кипр) – «Олимпиакос» (Греция)
«Пюник» (Армения) – «Шериф» (Молдавия)
«Лудогорец» (Болгария) – «Жальгирис» (Литва)
Источник: «Бомбардир»