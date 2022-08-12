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    Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

    Завершились матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.

    Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации турнира.

    Игры пройдут 18 и 25 августа.

    «Днепр‑1» (Украина) – АЕК (Ларнака, Кипр)

    «Гент» (Бельгия) – «Омония» (Кипр)

    «Аустрия» (Австрия) – «Фенербахче» (Турция)

    «Цюрих» (Швейцария) – «Хартс» (Шотландия)

    ХИК (Финляндия) – «Силькеборг» (Дания)

    «Мальме» (Швеция) – «Сивасспор» (Турция)

    «Ференцварош» (Венгрия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия)

    «Аполлон» (Кипр) – «Олимпиакос» (Греция)

    «Пюник» (Армения) – «Шериф» (Молдавия)

    «Лудогорец» (Болгария) – «Жальгирис» (Литва)

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    Источник: «Бомбардир»

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