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    Журналист Адамян: «Мне подтвердили, что «Химки» уволили Юрана из-за сына инвестора»

    Ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян раскрыл причину увольнения главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Дело в форварде Илье Садыгове.

    «Была версия о том, что причина – в сыне инвестора клуба Туфана Садыгова. Сегодня мне подтвердили эту информацию. Садыгов ждал, что Юран будет давать сыну играть. Но в команде уровнем игры сына инвестора недовольны. Юран, не выпуская Садыгова-младшего, не ожидал, что за этим последует увольнение», – написал Адамян.

    • «Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице лиги.
    • Юран возглавлял команду с февраля 2022 года.
    • Юрана должен сменить тренер сборной России Николай Писарев.

    Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: телеграм-канал Карена Адамяна

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6050

      Добрый Бобер 32 минуты назад

      Россия...

      0
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      Рейтинг: +16754

      paracetamol 1 час назад

      Позвоночный важнее! Посмотрим, что будет при писаришке?

      0
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      Рейтинг: +97529

      zigbert 1 час назад

      Зная характер Юрана можно предположить что создалась конфликтная ситуация между руководством Химок и Юраном по этому поводу. Юран мог наговорить лишнего.

      2
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      Рейтинг: +1595

      vmonomah17 1 час назад

      Если у нового тренера в первом же матче Садыгов выйдет в старте, тогда станет всё понятно

      1
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      Рейтинг: +4150

      Enter2006 1 час назад

      Илье Садыгову нужно искать другой клуб. После такого сволочного увольнения Юрана Илью никто не хочет видеть в клубе, болельщики в том числе, кроме его папочки.

      0
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      Рейтинг: +16484

      ilichkadr 1 час назад

      Странно однако, что Юран не выпускал Садыгова-младшего. Парень вроде не плохой. Забил по голу в ворота коней и Крыльям (ЦСКА – с нескольких метров в пустые ворота, «Крыльям» – с центра поля после нелепой ошибки вратаря Ивана Ломаева), и те победы помогли подмосковному клубу в борьбе за выживание.

      0
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      Рейтинг: +4150

      Enter2006 > ilichkadr 1 час назад

      Мирзов тоже забивал часто за Химки, но был период когда Юран его посадил на лавку. Период прошёл - Мирзов снова заиграл. Это работа главного тренера. С какого х.. толстосум решает когда сыночек должен выйти на поле? А не пошёл бы этот Садыгов на три буквы?!!

      0
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      Рейтинг: +16484

      ilichkadr > Enter2006 1 час назад

      С инвесторами как и с "переводчиками нельзя так обращаться"....
      P.S. Перечить хозяину смерти подобно.

      0
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      Рейтинг: +505

      SLADE2019 2 часа назад

      Более правдоподобная версия. А вариант с отложенным увольнением за договорняки - чушь.

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      Рейтинг: +4150

      Enter2006 > SLADE2019 1 час назад

      Ну им же нужно было что-то придумать чтобы человека обмазать говном а сами такие белые и пушистые.

      0
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