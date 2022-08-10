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  • Журналист Адамян: «Мне подтвердили, что «Химки» уволили Юрана из-за сына инвестора»

Журналист Адамян: «Мне подтвердили, что «Химки» уволили Юрана из-за сына инвестора»

10 августа 2022, 07:26
10

Ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян раскрыл причину увольнения главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Дело в форварде Илье Садыгове.

«Была версия о том, что причина – в сыне инвестора клуба Туфана Садыгова. Сегодня мне подтвердили эту информацию. Садыгов ждал, что Юран будет давать сыну играть. Но в команде уровнем игры сына инвестора недовольны. Юран, не выпуская Садыгова-младшего, не ожидал, что за этим последует увольнение», – написал Адамян.

  • «Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице лиги.
  • Юран возглавлял команду с февраля 2022 года.
  • Юрана должен сменить тренер сборной России Николай Писарев.

Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: телеграм-канал Карена Адамяна
Россия. Премьер-лига Химки Садыгов Илья Юран Сергей
Комментарии (10)
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SLADE2019
1660110020
Более правдоподобная версия. А вариант с отложенным увольнением за договорняки - чушь.
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ilichkadr
1660111189
Странно однако, что Юран не выпускал Садыгова-младшего. Парень вроде не плохой. Забил по голу в ворота коней и Крыльям (ЦСКА – с нескольких метров в пустые ворота, «Крыльям» – с центра поля после нелепой ошибки вратаря Ивана Ломаева), и те победы помогли подмосковному клубу в борьбе за выживание.
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Enter2006
1660111532
Илье Садыгову нужно искать другой клуб. После такого сволочного увольнения Юрана Илью никто не хочет видеть в клубе, болельщики в том числе, кроме его папочки.
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vmonomah17
1660111827
Если у нового тренера в первом же матче Садыгов выйдет в старте, тогда станет всё понятно
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zigbert
1660112117
Зная характер Юрана можно предположить что создалась конфликтная ситуация между руководством Химок и Юраном по этому поводу. Юран мог наговорить лишнего.
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paracetamol
1660112804
Позвоночный важнее! Посмотрим, что будет при писаришке?
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Добрый Бобер
1660116329
Россия...
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