Журналист Адамян: «Мне подтвердили, что «Химки» уволили Юрана из-за сына инвестора»

Ведущий «Матч ТВ» Карен Адамян раскрыл причину увольнения главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Дело в форварде Илье Садыгове.

«Была версия о том, что причина – в сыне инвестора клуба Туфана Садыгова. Сегодня мне подтвердили эту информацию. Садыгов ждал, что Юран будет давать сыну играть. Но в команде уровнем игры сына инвестора недовольны. Юран, не выпуская Садыгова-младшего, не ожидал, что за этим последует увольнение», – написал Адамян.

«Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице лиги.

Юран возглавлял команду с февраля 2022 года.

Юрана должен сменить тренер сборной России Николай Писарев.

Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему