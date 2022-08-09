Кухарчук считает, что Дзюба не нужен «Химкам»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопросы о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Дзюба без клуба больше двух месяцев. Удивлен?

– Это человек с большими амбициями, трансферное окно еще открыто. Но, если честно, удивлен, что он пока не нашел себе команду.

Думаю, Артем договорится с каким-нибудь клубом, найдет точки соприкосновения.

– У тебя есть его номер телефона?

– Нет.

– Если бы был его номер, позвонил и позвал бы в «Химки»?

– В «Химках» есть Саша Руденко, Долгов. У нас и так 32 человека в команде.