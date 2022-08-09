Кухарчук считает, что Дзюба не нужен «Химкам»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопросы о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
– Дзюба без клуба больше двух месяцев. Удивлен?
– Это человек с большими амбициями, трансферное окно еще открыто. Но, если честно, удивлен, что он пока не нашел себе команду.
Думаю, Артем договорится с каким-нибудь клубом, найдет точки соприкосновения.
– У тебя есть его номер телефона?
– Нет.
– Если бы был его номер, позвонил и позвал бы в «Химки»?
– В «Химках» есть Саша Руденко, Долгов. У нас и так 32 человека в команде.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «РБ Спорт»