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Кухарчук считает, что Дзюба не нужен «Химкам»

9 августа 2022, 18:42
6

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопросы о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Дзюба без клуба больше двух месяцев. Удивлен?

– Это человек с большими амбициями, трансферное окно еще открыто. Но, если честно, удивлен, что он пока не нашел себе команду.

Думаю, Артем договорится с каким-нибудь клубом, найдет точки соприкосновения.

– У тебя есть его номер телефона?

– Нет.

– Если бы был его номер, позвонил и позвал бы в «Химки»?

– В «Химках» есть Саша Руденко, Долгов. У нас и так 32 человека в команде.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Дзюба Артем Кухарчук Илья
Комментарии (6)
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Беспонтий
1660060254
да будь ты кухарЧук да хоть и кухарГек тебя не вспомнят сразу а эту мощную заразу так или иначе не забудем мы вовек
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R_a_i_n
1660060875
Гроза Тамбова и Люксембурга вообще ни кому не нужен.
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Enter2006
1660065523
Он реально не нужен Химкам, пусть идёт лесом.
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664
1660066187
Рукаку нужен лишь порносайтам. Они делают неплохой контент на его видосах.
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Plyash
1660072946
Как игрок он уже никакой,а клоуна и воришку брать никто не хочет.
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