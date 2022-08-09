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    Кухарчук считает, что Дзюба не нужен «Химкам»

    Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопросы о будущем экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    – Дзюба без клуба больше двух месяцев. Удивлен?

    – Это человек с большими амбициями, трансферное окно еще открыто. Но, если честно, удивлен, что он пока не нашел себе команду.

    Думаю, Артем договорится с каким-нибудь клубом, найдет точки соприкосновения.

    – У тебя есть его номер телефона?

    – Нет.

    – Если бы был его номер, позвонил и позвал бы в «Химки»?

    – В «Химках» есть Саша Руденко, Долгов. У нас и так 32 человека в команде.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2070

      Semushkin Roman Valerievi 48 минут назад

      Рукаку нужен лишь порносайтам. Они делают неплохой контент на его видосах.

      1
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      Рейтинг: +4133

      Enter2006 59 минут назад

      Он реально не нужен Химкам, пусть идёт лесом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11222

      Алексей З 1 час назад

      Читаю и не пойму , а где слова о не нужности Дзюбы ???
      Сами всё врёте и ребят подставляете.
      За это в табло заряжают.

      2
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      Рейтинг: +9029

      R_a_i_n 2 часа назад

      Гроза Тамбова и Люксембурга вообще ни кому не нужен.

      1
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      Рейтинг: +4815

      Беспонтий 2 часа назад

      да будь ты кухарЧук
      да хоть и кухарГек
      тебя не вспомнят сразу
      а эту мощную заразу так или иначе
      не забудем мы вовек

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      Рейтинг: +4133

      Enter2006 > Беспонтий 1 час назад

      Всё верно сделал Кухарчук,
      и написал всё верно - друг!
      Ведь если Дзюба - 3.14дарас,
      зачем накидывать на нас?

      0
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