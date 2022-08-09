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    В «Химках» подтвердили отставку Юрана

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран отравлен в отставку.

    «Мы говорили с Юраном о некоем краткосрочном взаимодействии. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились.

    В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», – сообщил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

    Сообщалось, что новым тренером подмосковного клуба станет Николай Писарев.

    • Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11211

      Алексей З 18 минут назад

      В нашем футболе финансовые " тёмные схемы", логики в перестановках нет, только деньги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      odessakmv 31 минуту назад

      распилы - наше фсЁ

      0
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      Рейтинг: +19599

      derrik2000 35 минут назад

      "Мы говорили с Юраном о некоем краткосрочном взаимодействии. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились."
      "– сообщил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков."

      Ну сказанул так сказанул!
      )))))))))))))))))))
      Сам-то хоть поверил в то, ЧТО сказанул???

      2
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      Рейтинг: +16470

      ilichkadr 36 минут назад

      "Сохранение в элите и подготовка к новому сезону." Всего и делов?
      Не иначе у Писарева с баблом напряжёнка............

      1
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      Рейтинг: +4093

      Enter2006 48 минут назад

      Дебилы! No comments. Терюшков - ты сказочный дол - * бо __ ё * б !!!!

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