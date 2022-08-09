В «Химках» подтвердили отставку Юрана

Главный тренер «Химок» Сергей Юран отравлен в отставку.

«Мы говорили с Юраном о некоем краткосрочном взаимодействии. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились.

В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», – сообщил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Сообщалось, что новым тренером подмосковного клуба станет Николай Писарев.