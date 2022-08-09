В «Химках» подтвердили отставку Юрана

Главный тренер «Химок» Сергей Юран отравлен в отставку.
«Мы говорили с Юраном о некоем краткосрочном взаимодействии. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились.
В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена», – сообщил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.
Сообщалось, что новым тренером подмосковного клуба станет Николай Писарев.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Сообщалось, что тренер может уйти в «Урал» с компенсацией в размере 35-40 миллионов рублей.
Источник: «Матч ТВ»