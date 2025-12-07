Юран назвал удовлетворительный результат для «Спартака» в этом сезоне

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран сказал, какой результат будет удовлетворительным для команды в этом сезоне.

– Вам нравится, что происходит с командой при Романове?

– Я не руководитель «Спартака»…

– Какое место будет удовлетворительным для «красно‑белых» по окончанию сезона?

– Чемпионство.