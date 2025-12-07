Юран назвал удовлетворительный результат для «Спартака» в этом сезоне

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран сказал, какой результат будет удовлетворительным для команды в этом сезоне.
– Вам нравится, что происходит с командой при Романове?
– Я не руководитель «Спартака»…
– Какое место будет удовлетворительным для «красно‑белых» по окончанию сезона?
– Чемпионство.
- После 18-го тура «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками. Отставание от лидера в данный момент составляет 10 очков.
- Вадим Романов является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода из клуба 11 ноября Деяна Станковича.
Источник: «Матч ТВ»