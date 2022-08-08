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    Писарев возглавит «Химки» вместо Юрана («Чемпионат»)

    Новым главным тренером «Химок» станет Николай Писарев.

    «[Инвестор клуба] Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице лиги.
    • Юран возглавляет команду с февраля 2022 года.
    • Его собираются уволить из-за конфликта с инвестором клуба, чьего сына тренер не выпустил в матче с «Ростовом» (0:1).
    • Писарев входит в тренерский штаб сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.08.2022 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13327

      playsh 1 минуту назад

      Мафия бессмертна...

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      Ответить
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      Рейтинг: +2043

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Писарев походу готов всегда Садыгова в состав ставить)))))

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