Писарев возглавит «Химки» вместо Юрана («Чемпионат»)

Мафия бессмертна...
Новым главным тренером «Химок» станет Николай Писарев.
«[Инвестор клуба] Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», – сообщил источник «Чемпионата».
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Новым главным тренером «Химок» станет Николай Писарев.
«[Инвестор клуба] Туфан Садыгов объявил Юрану о его отставке с поста главного тренера. Контракт с Писаревым согласован», – сообщил источник «Чемпионата».
Писарев походу готов всегда Садыгова в состав ставить)))))