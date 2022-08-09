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    Кучаев: «Чалову тяжело держать супервысокую планку. Иначе бы играл в «Барсе» или «Реале»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об одноклубнике Федоре Чалове.

    — Федор выиграет спор у Генича? Нужно 13 очков по системе «гол+пас».

    — Вполне. Уже перебивал эту планку раньше ведь.

    — Почему с тех пор не получилось ни разу?

    — Спокойно идет дальше, не вспоминает об этом. Может, так получилось: задрал супервысокую планку, ее тяжело держать. Иначе бы вообще в «Барселоне» или «Реале» играл.

    Год за годом набирается опыта, по-игровому меняется и, в принципе, может превзойти тот свой результат – 15 голов за сезон.

    • Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19 с 15-ю голами.
    • Он воспитанник ЦСКА.
    • В прошлом сезоне он играл за «Базель» на правах аренды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1600

      кто там 3 часа назад

      Мда..

      13 очков по Г+П - для наших уже супер высокая планка.. ппц позорища)

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