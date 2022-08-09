Кучаев: «Чалову тяжело держать супервысокую планку. Иначе бы играл в «Барсе» или «Реале»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об одноклубнике Федоре Чалове.
— Федор выиграет спор у Генича? Нужно 13 очков по системе «гол+пас».
— Вполне. Уже перебивал эту планку раньше ведь.
— Почему с тех пор не получилось ни разу?
— Спокойно идет дальше, не вспоминает об этом. Может, так получилось: задрал супервысокую планку, ее тяжело держать. Иначе бы вообще в «Барселоне» или «Реале» играл.
Год за годом набирается опыта, по-игровому меняется и, в принципе, может превзойти тот свой результат – 15 голов за сезон.
- Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2018/19 с 15-ю голами.
- Он воспитанник ЦСКА.
- В прошлом сезоне он играл за «Базель» на правах аренды.
Источник: Sport24