Кучаев: «Чалову тяжело держать супервысокую планку. Иначе бы играл в «Барсе» или «Реале»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об одноклубнике Федоре Чалове.

— Федор выиграет спор у Генича? Нужно 13 очков по системе «гол+пас».

— Вполне. Уже перебивал эту планку раньше ведь.

— Почему с тех пор не получилось ни разу?

— Спокойно идет дальше, не вспоминает об этом. Может, так получилось: задрал супервысокую планку, ее тяжело держать. Иначе бы вообще в «Барселоне» или «Реале» играл.

Год за годом набирается опыта, по-игровому меняется и, в принципе, может превзойти тот свой результат – 15 голов за сезон.