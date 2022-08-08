Игроки «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» – в сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной четвертого тура чемпионата России.

В нее включены игроки четырех команд – «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Роберто Фернандес («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

Полузащитники: Хесус Медина (ЦСКА), Лука Гагнидзе («Динамо»), Никола Моро («Динамо»), Олакунле Олусегун («Краснодар»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).