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    Игроки «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» – в сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной четвертого тура чемпионата России.

    В нее включены игроки четырех команд – «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Роберто Фернандес («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);

    Полузащитники: Хесус Медина (ЦСКА), Лука Гагнидзе («Динамо»), Никола Моро («Динамо»), Олакунле Олусегун («Краснодар»);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).

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    Источник: WhoScored

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    08.08.2022 22:52
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