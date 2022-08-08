Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча четвертого тура Первой лиги против «Нефтехимика».

Результат игры – ничья 2:2.

Казанцы набрали 5 очков в 4 турах.

Команда занимает 9-е место в таблице.

– Был кусок игры – вторая половина первого тайма и начало второго тайма – когда мы пропустили гол, когда очень глубоко сели и слишком много позволяли сопернику. Это отрицательный момент.

Положительный момент – то, как отреагировали на удаление и как уже играли после того, как остались вдесятером. Забили гол, создавали еще моменты, попали в штангу.

То есть реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравились. Но, конечно, нужно более стабильно играть по ходу всей игры.

– Команда на 9-м месте, третий матч подряд не удается выиграть. Что не так?

– Пока мы не можем до конца реализовать наработанные на тренировках вещи. Повторюсь, мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав. Но потребовалось, к сожалению, чуть больше времени, чем мы предполагали.

– По судейству есть у вас комментарии?

– Я не хочу комментировать судейство.