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    Слуцкий прокомментировал ничью «Рубина» с «Нефтехимиком»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча четвертого тура Первой лиги против «Нефтехимика».

    • Результат игры – ничья 2:2.
    • Казанцы набрали 5 очков в 4 турах.
    • Команда занимает 9-е место в таблице.

    – Был кусок игры – вторая половина первого тайма и начало второго тайма – когда мы пропустили гол, когда очень глубоко сели и слишком много позволяли сопернику. Это отрицательный момент.

    Положительный момент – то, как отреагировали на удаление и как уже играли после того, как остались вдесятером. Забили гол, создавали еще моменты, попали в штангу.

    То есть реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравились. Но, конечно, нужно более стабильно играть по ходу всей игры.

    – Команда на 9-м месте, третий матч подряд не удается выиграть. Что не так?

    – Пока мы не можем до конца реализовать наработанные на тренировках вещи. Повторюсь, мы близки к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав. Но потребовалось, к сожалению, чуть больше времени, чем мы предполагали.

    – По судейству есть у вас комментарии?

    – Я не хочу комментировать судейство.

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    Источник: сайт «Рубина»

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