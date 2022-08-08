Игнатов высказался о возможном чемпионстве «Спартака» в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о перспективах команды в этом сезоне РПЛ.

— Как оценишь нынешнюю форму, в которой находится команда?

— Прошло только четыре тура, нужно смотреть на форму на более длинном отрезке. Мы делаем максимум на тренировках и в играх.

— Кажется, что в таком порядке, как сейчас, «Спартак» не был с чемпионского сезона.

— Дай бог, так будет продолжаться.

— Есть чувство, что этот сезон может стать для вас чемпионским?

— Пока рано так говорить. Мы идем от игры к игре. Стараемся прогрессировать. Надеюсь, будем только прибавлять!