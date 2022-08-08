Игнатов высказался о возможном чемпионстве «Спартака» в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о перспективах команды в этом сезоне РПЛ.
— Как оценишь нынешнюю форму, в которой находится команда?
— Прошло только четыре тура, нужно смотреть на форму на более длинном отрезке. Мы делаем максимум на тренировках и в играх.
— Кажется, что в таком порядке, как сейчас, «Спартак» не был с чемпионского сезона.
— Дай бог, так будет продолжаться.
— Есть чувство, что этот сезон может стать для вас чемпионским?
— Пока рано так говорить. Мы идем от игры к игре. Стараемся прогрессировать. Надеюсь, будем только прибавлять!
- Игнатов в матче с «Уралом» (2:0) забил первый мяч в РПЛ с 2018 года.
- Игнатов – воспитанник «Спартака».
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»