Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Игнатов высказался о возможном чемпионстве «Спартака» в этом сезоне

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о перспективах команды в этом сезоне РПЛ.

    — Как оценишь нынешнюю форму, в которой находится команда?

    — Прошло только четыре тура, нужно смотреть на форму на более длинном отрезке. Мы делаем максимум на тренировках и в играх.

    — Кажется, что в таком порядке, как сейчас, «Спартак» не был с чемпионского сезона.

    — Дай бог, так будет продолжаться.

    — Есть чувство, что этот сезон может стать для вас чемпионским?

    — Пока рано так говорить. Мы идем от игры к игре. Стараемся прогрессировать. Надеюсь, будем только прибавлять!

    • Игнатов в матче с «Уралом» (2:0) забил первый мяч в РПЛ с 2018 года.
    • Игнатов – воспитанник «Спартака».
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новости по теме
    Metaratings: «Спартак» продлил контракт с Игнатовым 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32559

      VVM1964 2 часа назад

      После четырех туров можно рассуждать о нынешней форме команды только в смысле трусы, футболка, но не об игре и перспективах !!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11206

      Алексей З 2 часа назад

      Это стиль Бомбардира, "шапка" и содержание не имеют ничего общего.
      Нужно создать хайп, а дальше трава не расти.
      Убогая журналистика.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11