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  • Игнатова могут дисквалифицировать на шесть месяцев: форвард «Спартака» судится с агентом

Игнатова могут дисквалифицировать на шесть месяцев: форвард «Спартака» судится с агентом

8 июня 2023, 13:40
11

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев из-за спора с бывшим агентом.

«Футбольный агент Александр Маньяков требует дисквалифицировать футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.

Вообще, у Игнатова и Маньякова давний спор. Еще в 2020 году они заключили агентский договор. Спустя год Игнатов решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с футболиста 9 с половиной миллионов рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело. Но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

После этого Игнатов пошел в мытищинский суд и доказал, что он прав: в декабре 2022 года мытищинский суд решил, что никакую выгоду Маньяков не упускал и денег ему Игнатов платить не должен. Правда областной суд все опять поменял: он решил, что игрок должен выполнить решение РФС и выплатить деньги Маньякову. Теперь Игнатов подал иск в кассационный суд.

А пока там разбираются, агент опять пошел в РФС требуя наказать игрока за обращение в суд. Потому что, по регламентам, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (такие дела должны разбираться в РФС или CAS).

Теперь игрок может быть дисквалифицирован на срок от 3 до 6 месяцев или оштрафован на сумму до миллиона рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • 23-летний Игнатов стоит 1,5 миллиона евро.
  • Он уроженец Москвы и воспитанник «Спартака».
  • В сезоне РПЛ Игнатов провел 21 матч, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (11)
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Ниф-Ниф
1686221727
Маньяк Маньяков маньячит Игнатова.
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BAIv
1686222209
кто там говорит что агенты это полезные пиявки? этих сук нужно сразу сажать в тюрьму за вымогательство!
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Sky Spartak
1686224038
Нормально вообще... не захотел продлевать контракт с агентом...дай ему 9 ЛЯМОВ...а.уеть... За что не понятно...
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DOCTOR PENALTY
1686225291
"Денег нет, но вы держитесь"... "Идите в суд"... Коллеги, переведите это на русский язык. ))) (((
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nik55
1686234105
просто нужно что бы у клуба были свои агенты
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ВасяК
1686234527
Честно слово, какие же они паразиты,эти агенты!!!Разлагают наших ногомячистов!!!И имеют не за х свой огромный процент!!!
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шахта Заполярная
1686234715
Похоже этот маньяк за рубль зайца в поле до смерти загоняет. Это не отстанет.
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odessakmv
1686290131
всех агентов под суд и в зону сво
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oyabun
1686292276
А почему Игнатов сам занимается всей этой судебной волокитой, а не клуб за который он выступает? Теперь понятно почему он так неровно играет, ему некогда, воюет с бывшим агентом. Вроде Спартак должен быть заинтересован в защите своего игрока, чтобы он не отвлекался от исполнения своих игровых обязанностей.
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