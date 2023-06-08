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    • Игнатова могут дисквалифицировать на шесть месяцев: форвард «Спартака» судится с агентом

    Игнатова могут дисквалифицировать на шесть месяцев: форвард «Спартака» судится с агентом

    Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев из-за спора с бывшим агентом.

    «Футбольный агент Александр Маньяков требует дисквалифицировать футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.

    Вообще, у Игнатова и Маньякова давний спор. Еще в 2020 году они заключили агентский договор. Спустя год Игнатов решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с футболиста 9 с половиной миллионов рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело. Но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

    После этого Игнатов пошел в мытищинский суд и доказал, что он прав: в декабре 2022 года мытищинский суд решил, что никакую выгоду Маньяков не упускал и денег ему Игнатов платить не должен. Правда областной суд все опять поменял: он решил, что игрок должен выполнить решение РФС и выплатить деньги Маньякову. Теперь Игнатов подал иск в кассационный суд.

    А пока там разбираются, агент опять пошел в РФС требуя наказать игрока за обращение в суд. Потому что, по регламентам, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (такие дела должны разбираться в РФС или CAS).

    Теперь игрок может быть дисквалифицирован на срок от 3 до 6 месяцев или оштрафован на сумму до миллиона рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • 23-летний Игнатов стоит 1,5 миллиона евро.
    • Он уроженец Москвы и воспитанник «Спартака».
    • В сезоне РПЛ Игнатов провел 21 матч, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Мутко против»

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    Сегодня, 13:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +116

      Инокентий 21 минуту назад

      Вот оно - истыное рыло спартака!

      0
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      Рейтинг: +3158

      шахта Заполярная 1 час назад

      Похоже этот маньяк за рубль зайца в поле до смерти загоняет. Это не отстанет.

      0
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      Рейтинг: +1225

      ВасяК 2 часа назад

      Честно слово, какие же они паразиты,эти агенты!!!Разлагают наших ногомячистов!!!И имеют не за х свой огромный процент!!!

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      Рейтинг: +8305

      nik55 2 часа назад

      просто нужно что бы у клуба были свои агенты

      0
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      Рейтинг: +24804

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      "Денег нет, но вы держитесь"... "Идите в суд"... Коллеги, переведите это на русский язык. ))) (((

      1
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      Рейтинг: +1292

      Sky Spartak 4 часа назад

      Нормально вообще... не захотел продлевать контракт с агентом...дай ему 9 ЛЯМОВ...а.уеть...
      За что не понятно...

      1
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      Рейтинг: +3122

      BAIv 5 часов назад

      кто там говорит что агенты это полезные пиявки? этих сук нужно сразу сажать в тюрьму за вымогательство!

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      Рейтинг: +628

      Ниф-Ниф 5 часов назад

      Маньяк Маньяков маньячит Игнатова.

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