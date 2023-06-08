Игнатова могут дисквалифицировать на шесть месяцев: форвард «Спартака» судится с агентом

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев из-за спора с бывшим агентом.

«Футбольный агент Александр Маньяков требует дисквалифицировать футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.

Вообще, у Игнатова и Маньякова давний спор. Еще в 2020 году они заключили агентский договор. Спустя год Игнатов решил расторгнуть контракт с агентом, а тот потребовал с футболиста 9 с половиной миллионов рублей. Маньяков обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело. Но потом комитет по статусу футболистов встал на сторону агента.

После этого Игнатов пошел в мытищинский суд и доказал, что он прав: в декабре 2022 года мытищинский суд решил, что никакую выгоду Маньяков не упускал и денег ему Игнатов платить не должен. Правда областной суд все опять поменял: он решил, что игрок должен выполнить решение РФС и выплатить деньги Маньякову. Теперь Игнатов подал иск в кассационный суд.

А пока там разбираются, агент опять пошел в РФС требуя наказать игрока за обращение в суд. Потому что, по регламентам, Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (такие дела должны разбираться в РФС или CAS).

Теперь игрок может быть дисквалифицирован на срок от 3 до 6 месяцев или оштрафован на сумму до миллиона рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».