В «Спартаке» отреагировали на новость о возможной шестиматчевой дисквалификации Игнатова

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что нападающего Михаила Игнатова могут дисквалифицировать на шесть матчей.
«Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица.
Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», – сказал Зеленов.
- 23-летний Игнатов стоит 1,5 миллиона евро.
- Он уроженец Москвы и воспитанник «Спартака».
- В сезоне РПЛ Игнатов провел 21 матч, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Чемпионат»