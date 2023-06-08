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    • В «Спартаке» отреагировали на новость о возможной шестиматчевой дисквалификации Игнатова

    В «Спартаке» отреагировали на новость о возможной шестиматчевой дисквалификации Игнатова

    Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что нападающего Михаила Игнатова могут дисквалифицировать на шесть матчей.

    «Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица.

    Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», – сказал Зеленов.

    • 23-летний Игнатов стоит 1,5 миллиона евро.
    • Он уроженец Москвы и воспитанник «Спартака».
    • В сезоне РПЛ Игнатов провел 21 матч, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +116

      Инокентий 20 минут назад

      Спартак сам себя пожирает!

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      Рейтинг: +2810

      АЛЕКС 58 3 часа назад

      С приходом рыжего клоуна,в Спартаке расцвела буйным цветом малина. Как ведёт себя Абаскаль,так и игроки клуба.

      0
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      Рейтинг: +1226

      ВасяК > АЛЕКС 58 1 час назад

      Ты то чего делаешь на этой ветке???Иди к себе в стойло!!!

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      Рейтинг: +26

      Alex Atuan 3 часа назад

      Так все таки, 6 матчей или 6 месяцев?
      https://bombardir.ru/news/698798-ignatova-mogut-diskvalificirovat-na-shest-mesyacev-forvard-spartaka-suditsya-s-agentom

      0
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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Ну и командочка. То уголовники, то наркодилеры, то симулянты с нытиками. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +8305

      nik55 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      зато нет таких мудаков как ты

      2
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