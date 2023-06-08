В «Спартаке» отреагировали на новость о возможной шестиматчевой дисквалификации Игнатова

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что нападающего Михаила Игнатова могут дисквалифицировать на шесть матчей.

«Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица.

Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», – сказал Зеленов.