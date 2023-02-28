Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

27 февраля в ответном матче Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» 4:2. Матч был классным, но одной из важнейших тем этой встречи стали спорные судейские решения. Их было много. Главные и их объяснения – в этом материале.

Эпизод №1 – борьба Игнатова и Тикнизяна в штрафной «Локо»

56-я минута, «Спартак» атакует. Уже в штрафной «Локомотива» Михаил Игнатов в борьбе валит Наира Тикнизяна, забирает мяч, ассистирует на Романа Зобнина – гол. «Спартак» празднует, «Локо» негодует. Арбитр Сергей Иванов засчитал гол, посмотрел повтор, но не изменил решения.

Как объясняли этот момент официальные лица:

Игнатов: «Обычная борьба, мне кажется. Руки точно не клал, – сказал он во флэш-интервью на «Матче». – Просто он упал передо мной, я его оббежал, забрал мяч – и все. Мне показалось, что я его не хватал. Судья тоже так считает, поэтому думаю, что так и было»;

Экс-судья Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ» сказал: «Поскольку Сергей выбрал такой план единоборств и дает футболистам играть, для меня изначально вопросов не вызывали единоборства, потому что это нормальный игровой момент. Да, с использованием рук, но оно взаимное, это не нарушение со стороны нападающего. В этом единоборстве нападающий оказывается сильнее, выигрывает позицию. Если защитник не уверен в такой борьбе, проще было бы выбить мяч. Со стороны судейства даже поход к монитору был лишним. Сергей прекрасно сам видел единоборство, он принял изначально правильное решение»;

Глава РПЛ Александр Алаев: «Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака». Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС».

Эпизод №2 – попадание мяча в руку Конти

Уже в добавленное время «Спартак» полетел в контратаку. И после прострела Пруцева мяч попал в руку Конти.

Сергей Иванов сразу назначил пенальти, который с большим трудом реализовал Квинси Промес.

Сам Конти сказал: «Пенальти «Спартака»? Как по мне, пенальти не было. Всегда опорная рука – есть опорная игра. Везде, где я играл, было так»;

Комментатор «Матч ТЧ» Роман Нагучев в своем телеграм-канале написал: «Благодаря матчу «Спартак» – «Локомотив» я перестал понимать правило опорной руки. Спасибо большое. Думаю, теперь если вдруг полевой игрок возьмет мяч в руки в своей штрафной, я в эфире скажу, что неожиданное решение назначить за это угловой на усмотрение судьи, таковы новые веяния и продолжу жить дальше».

Галактионову не понравился еще один момент – когда Иванов не назначил пенальти в ворота «Спартака»

После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал:

«Надо пересмотреть эпизоды. В большей степени в первом тайме был переломный момент, где был фол – и был там пенальти или не пенальти. Что касается трактовки… На наш взгляд, там был фол, но судья решил иначе».

Здесь в штрафной «Спартака» произошел спорный эпизод: когда в борьбе Хлусевич, казалось, сфолил на Антоне Миранчуке. Но Иванов даже не стал смотреть повтор.

Кстати, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных был не очень доволен работой судей в этой встрече: «У нас есть органы в РФС, которые должны разбирать судейство по этому матчу. У нас есть вопросы по судейству. Будет ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Скорее всего, будем. Повлияло судейство на исход матча? А вы как считаете? Считаю, что надо разобраться, в какой вид спорта мы с вами играем – вольная борьба или футбол?»

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Фото: официальный сайт «Матч ТВ», официальный сайт «Локомотива»