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  • Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

28 февраля 2023, 01:28
39

27 февраля в ответном матче Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» 4:2. Матч был классным, но одной из важнейших тем этой встречи стали спорные судейские решения. Их было много. Главные и их объяснения – в этом материале.

Эпизод №1 – борьба Игнатова и Тикнизяна в штрафной «Локо»

56-я минута, «Спартак» атакует. Уже в штрафной «Локомотива» Михаил Игнатов в борьбе валит Наира Тикнизяна, забирает мяч, ассистирует на Романа Зобнина – гол. «Спартак» празднует, «Локо» негодует. Арбитр Сергей Иванов засчитал гол, посмотрел повтор, но не изменил решения.

Как объясняли этот момент официальные лица:

  • Игнатов: «Обычная борьба, мне кажется. Руки точно не клал, – сказал он во флэш-интервью на «Матче». – Просто он упал передо мной, я его оббежал, забрал мяч – и все. Мне показалось, что я его не хватал. Судья тоже так считает, поэтому думаю, что так и было»;
  • Экс-судья Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ» сказал: «Поскольку Сергей выбрал такой план единоборств и дает футболистам играть, для меня изначально вопросов не вызывали единоборства, потому что это нормальный игровой момент. Да, с использованием рук, но оно взаимное, это не нарушение со стороны нападающего. В этом единоборстве нападающий оказывается сильнее, выигрывает позицию. Если защитник не уверен в такой борьбе, проще было бы выбить мяч. Со стороны судейства даже поход к монитору был лишним. Сергей прекрасно сам видел единоборство, он принял изначально правильное решение»;
  • Глава РПЛ Александр Алаев: «Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака». Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС».

Эпизод №2 – попадание мяча в руку Конти

Уже в добавленное время «Спартак» полетел в контратаку. И после прострела Пруцева мяч попал в руку Конти.

Сергей Иванов сразу назначил пенальти, который с большим трудом реализовал Квинси Промес.

  • Сам Конти сказал: «Пенальти «Спартака»? Как по мне, пенальти не было. Всегда опорная рука – есть опорная игра. Везде, где я играл, было так»;
  • Комментатор «Матч ТЧ» Роман Нагучев в своем телеграм-канале написал: «Благодаря матчу «Спартак» – «Локомотив» я перестал понимать правило опорной руки. Спасибо большое. Думаю, теперь если вдруг полевой игрок возьмет мяч в руки в своей штрафной, я в эфире скажу, что неожиданное решение назначить за это угловой на усмотрение судьи, таковы новые веяния и продолжу жить дальше».

Галактионову не понравился еще один момент – когда Иванов не назначил пенальти в ворота «Спартака»

После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал:

«Надо пересмотреть эпизоды. В большей степени в первом тайме был переломный момент, где был фол – и был там пенальти или не пенальти. Что касается трактовки… На наш взгляд, там был фол, но судья решил иначе».

Здесь в штрафной «Спартака» произошел спорный эпизод: когда в борьбе Хлусевич, казалось, сфолил на Антоне Миранчуке. Но Иванов даже не стал смотреть повтор.

Кстати, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных был не очень доволен работой судей в этой встрече: «У нас есть органы в РФС, которые должны разбирать судейство по этому матчу. У нас есть вопросы по судейству. Будет ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Скорее всего, будем. Повлияло судейство на исход матча? А вы как считаете? Считаю, что надо разобраться, в какой вид спорта мы с вами играем – вольная борьба или футбол?»

«Спартак» и «Локо» выдали огонь. От этого матча невозможно не кайфовать

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

Фото: официальный сайт «Матч ТВ», официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Россия Локомотив Спартак Локомотив Спартак Игнатов Михаил Промес Квинси Тикнизян Наир Галактионов Михаил Абаскаль Гильермо
Комментарии (39)
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Ниф-Ниф
1677531827
Иванов судил правильно. Футбол - контактный вид спорта.
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Мася_1989
1677531901
Такого цирка давно не видел.
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derrik2000
1677534054
Откровенно говоря, к голу, точнее, эпизоду, предшествующему голу Зобнина, где Игнатов " не стал бросать борьбу, вцепился в Наира, В ПРЕДЕЛАХ ПРАВИЛ ПОВАЛИЛ СОПЕРНИКА и завладел!" (ЭТО с комментария матча на Бомбардире), у меня тоже много вопросов. Смотря матч, я не секунды не сомневался, что Игнатов нарушал правила и с удивлением смотрел, как судья показал на "точку".
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talgatnurzhanov2006
1677559225
Автор за Локо топит что ли? Почему спорные моменты по Локомотиву не отписал. Однобоко как-то.
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LOKOfanatik19
1677559577
Матч был топовым, атака и быстрое движение, вот бы и Спартак и Локо так начали в рпл играть... просто приятно было смотреть. Спасибо за огненный матч.
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Эном айс
1677563048
Что объяснять-то? Серёжа побегал, посвистел ..убедился что Спартак явно сильнее и принялся отбивать вложенные в него средства не качеством ,а количеством.
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alp
1677564676
кто то явно натягивает спартак на кубок.. штош, пусь наслаждаются, если им нравится такое судейство..
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Enter2006
1677564701
Считаю что второй пеналь - левый. Арбитр тупанул.
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JTherry
1677569407
в эпизоде 1 Тикнизян показал, что он ни разу не защитник, не устоял на ногах и не смог отбить мяч вратарю или на угловой, которого он не хотел допустить, Игнатов доиграл эпизод, как нападающий... в эпизоде 2 рука сзади корпуса игрока не могла быть опорной по определению, чистейший пенальти... в эпизоде 3 Миранчук красиво сыграл в "дельфина", Хлусевич отбивал мяч из-под ноги (см. фото), а не пытался сбить его в штрафной... учите матчасть с Нагучевым и Нагроным...)
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ArReal
1677586236
1 Игнатов изобразил что-то из Дзюдо...Тикнизян конечно дурака свалял, но фол был!! 2 - мяч попадает который уже катится на жопе...куда ему руку деть,в задницу себе засунуть?конечно она опорная! 3 Хлусевич пытался выбить мяч из под ноги Миранчука, но попал сначала в ногу - на фото это четко видно...чистейший пенальти 4 в эпизоде с перебитием пенальти только один вопрос - откуда до сих пор берутся идиоты , которые либо вбегают в штрафную до удара, либо, как в нашем случае подпрыгивают отрывая обе ноги от линии ворот, а потом ещё бегут к судье что-то доказывать...на куй ты до удара прыгал на месте дебил!
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