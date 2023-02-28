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    Матч «Спартака» и «Локо» – море спорных судейских решений. Как их можно объяснить?

    27 февраля в ответном матче Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» 4:2. Матч был классным, но одной из важнейших тем этой встречи стали спорные судейские решения. Их было много. Главные и их объяснения – в этом материале.

    Эпизод №1 – борьба Игнатова и Тикнизяна в штрафной «Локо»

    56-я минута, «Спартак» атакует. Уже в штрафной «Локомотива» Михаил Игнатов в борьбе валит Наира Тикнизяна, забирает мяч, ассистирует на Романа Зобнина – гол. «Спартак» празднует, «Локо» негодует. Арбитр Сергей Иванов засчитал гол, посмотрел повтор, но не изменил решения.

    Как объясняли этот момент официальные лица:

    • Игнатов: «Обычная борьба, мне кажется. Руки точно не клал, – сказал он во флэш-интервью на «Матче». – Просто он упал передо мной, я его оббежал, забрал мяч – и все. Мне показалось, что я его не хватал. Судья тоже так считает, поэтому думаю, что так и было»;
    • Экс-судья Алексей Николаев в эфире «Матч ТВ» сказал: «Поскольку Сергей выбрал такой план единоборств и дает футболистам играть, для меня изначально вопросов не вызывали единоборства, потому что это нормальный игровой момент. Да, с использованием рук, но оно взаимное, это не нарушение со стороны нападающего. В этом единоборстве нападающий оказывается сильнее, выигрывает позицию. Если защитник не уверен в такой борьбе, проще было бы выбить мяч. Со стороны судейства даже поход к монитору был лишним. Сергей прекрасно сам видел единоборство, он принял изначально правильное решение»;
    • Глава РПЛ Александр Алаев: «Лично у меня нет уверенности в обоснованности решения арбитра в моменте, предшествующем второму голу «Спартака». Хотя подождем разъяснений ЭСК РФС».

    Эпизод №2 – попадание мяча в руку Конти

    Уже в добавленное время «Спартак» полетел в контратаку. И после прострела Пруцева мяч попал в руку Конти.

    Сергей Иванов сразу назначил пенальти, который с большим трудом реализовал Квинси Промес.

    • Сам Конти сказал: «Пенальти «Спартака»? Как по мне, пенальти не было. Всегда опорная рука – есть опорная игра. Везде, где я играл, было так»;
    • Комментатор «Матч ТЧ» Роман Нагучев в своем телеграм-канале написал: «Благодаря матчу «Спартак» – «Локомотив» я перестал понимать правило опорной руки. Спасибо большое. Думаю, теперь если вдруг полевой игрок возьмет мяч в руки в своей штрафной, я в эфире скажу, что неожиданное решение назначить за это угловой на усмотрение судьи, таковы новые веяния и продолжу жить дальше».

    Галактионову не понравился еще один момент – когда Иванов не назначил пенальти в ворота «Спартака»

    После матча главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал:

    «Надо пересмотреть эпизоды. В большей степени в первом тайме был переломный момент, где был фол – и был там пенальти или не пенальти. Что касается трактовки… На наш взгляд, там был фол, но судья решил иначе».

    Здесь в штрафной «Спартака» произошел спорный эпизод: когда в борьбе Хлусевич, казалось, сфолил на Антоне Миранчуке. Но Иванов даже не стал смотреть повтор.

    Кстати, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных был не очень доволен работой судей в этой встрече: «У нас есть органы в РФС, которые должны разбирать судейство по этому матчу. У нас есть вопросы по судейству. Будет ли «Локомотив» обращаться в ЭСК? Скорее всего, будем. Повлияло судейство на исход матча? А вы как считаете? Считаю, что надо разобраться, в какой вид спорта мы с вами играем – вольная борьба или футбол?»

    «Спартак» и «Локо» выдали огонь. От этого матча невозможно не кайфовать

    Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

    Фото: официальный сайт «Матч ТВ», официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    28.02.2023 01:28
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    Комментарии94
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    • ...
      Рейтинг: +4640

      Питерский князь 28 февраля, 18:57

      СпартаГ вытягивают за уши.
      Вот как это можно объяснить!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch 28 февраля, 15:10

      1 Игнатов изобразил что-то из Дзюдо...Тикнизян конечно дурака свалял, но фол был!!
      2 - мяч попадает который уже катится на жопе...куда ему руку деть,в задницу себе засунуть?конечно она опорная!
      3 Хлусевич пытался выбить мяч из под ноги Миранчука, но попал сначала в ногу - на фото это четко видно...чистейший пенальти
      4 в эпизоде с перебитием пенальти только один вопрос - откуда до сих пор берутся идиоты , которые либо вбегают в штрафную до удара, либо, как в нашем случае подпрыгивают отрывая обе ноги от линии ворот, а потом ещё бегут к судье что-то доказывать...на куй ты до удара прыгал на месте дебил!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1439

      balam > AtticusFinch 28 февраля, 21:29

      прыжок на месте-провокация.хорошо не расстреляли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28681

      JTherry 28 февраля, 10:30

      в эпизоде 1 Тикнизян показал, что он ни разу не защитник, не устоял на ногах и не смог отбить мяч вратарю или на угловой, которого он не хотел допустить, Игнатов доиграл эпизод, как нападающий... в эпизоде 2 рука сзади корпуса игрока не могла быть опорной по определению, чистейший пенальти... в эпизоде 3 Миранчук красиво сыграл в "дельфина", Хлусевич отбивал мяч из-под ноги (см. фото), а не пытался сбить его в штрафной... учите матчасть с Нагучевым и Нагроным...)

      6
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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 > JTherry 28 февраля, 13:02

      Если Хлусевич выбил мяч из-под ноги, был бы угловой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +28681

      JTherry > sochi-2013 28 февраля, 13:15

      Хлусевич пытался выбить, но играл в мяч (и это видно на фото), а не в ногу, как это сделал Смольников на Промесе... в футболе допускается вести борьбу за мяч (в пределах правил), футбол - контактный вид спорта...

      1
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      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > JTherry 28 февраля, 14:08

      Справедливости ради, как раз в эпизоде 2 рука сзади корпуса игрока могла быть опорной, по определению.

      1
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      ...
      Рейтинг: +930

      Спартач80 > Enter2006 28 февраля, 17:22

      Ты тут столько наныл,что не тебе про справедливость бакланить...

      0
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      ...
      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > Спартач80 28 февраля, 17:30

      А вот зря так писать. Я от Вас не ожидал. Действительно были судейские ошибки, а я не курятник чтобы тупо идти в свой сарай не включая мозг.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10558

      ivany4 28 февраля, 09:33

      В этом тексте заложена глубокая мысль - спорить о каждом эпизоде могут все, а судят игру люди с лицензией, опытом и наделенные полномочиями РФС. Правда и они могут ошибаться, но на тоесть высший суд. Поэтому все рассуждения со стороны, только воздух сотрясать.
      Каждый может привести кучу ошибок судей в других играх, как в пользу своей команды так и против. Полагаю, здесь можно воспользоваться словами одного из высокопоставленных футбольных деятелей - ЗАВИДУЙТЕ! молча. В этот раз, возможно, ошиблись в одну сторону, в следующий раз возможен другой результат.
      Кстати, заметьте, обсуждают не саму игру, работу тренеров, готовность игроков, рост молодежи, а только три эпизода и всего матча. Такие они, знатоки и любители отечественного футбола на с

      2
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      ...
      Рейтинг: +775

      кaстрюлька > ivany4 28 февраля, 09:37

      Когда подонок казарцев в игре с Сочами вас подобным образом опустил, ты почему-то так правильно про лицензии не рассуждал. Шо с того времени переменилось ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +10558

      ivany4 > кaстрюлька 28 февраля, 09:42

      Если помнишь, подонка Казарцева за судейство осудил КДК и РФС, признав что такое случается и все склонны ошибаться.
      Подъе*ка не засчитана. Я привел лишь их высказывания. Учи мат часть, кастрюлеголовый.

      2
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      ...
      Рейтинг: +775

      кaстрюлька > ivany4 28 февраля, 09:49

      Митрофанушка, через 14 часов после матча уже осудил ? ))
      Лишний раз убеждаюсь, что хряки слепы, что в природе, что на стадионе
      Ну правда слепы они на правильный, на тот который нужен, глаз

      3
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      ...
      Рейтинг: +197

      cska1948 > ivany4 28 февраля, 11:08

      То, что болельщики обсуждают спорные моменты, которые повлияли на результат матча это вполне естественно. Разве вы не обсуждали подобные моменты в упомянутой вами матче СпаМа с Сочи при судействе Казарцева? Разве болельщики СпаМа после того матча не говорили об очередном заговоре? Или это другое?

      6
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      ...
      Рейтинг: +10558

      ivany4 > cska1948 28 февраля, 12:13

      Привет. Если это те цифры у тебя что и раньше, то это хорошо, что не все разбежались.
      Конечно обсуждали, спорили, доказывали, но если помнишь чем все споры закончились - то что произошло, то произошло. Причем спорили аргументированно. Сейчас идет самая обычная накачка ситуация со стороны сми и "экспертов". Каждый считает себя великим судьей. Обидно за Хусаинова. Помнишь сколько у него косяков было, а сейчас он праведник.))) В спорах приемлю аргументы. Сейчас почему то все упираются в разночтение нюансов правил, а не сти.

      0
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      Рейтинг: +197

      cska1948 > ivany4 28 февраля, 18:17

      Вчера на ВАРе сидел Казарцев. И прекрасно помня чем для него закончилось судейство вашего матча с Сочи счел за благо для себя, от греха подальше, ВСЕ спорные моменты трактовать в вашу пользу. Вот и вся история.

      1
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      Рейтинг: +10558

      ivany4 > cska1948 28 февраля, 20:00

      Ну согласись, накосячил он тогда прилично и открыто. Даже КДК сказал мощную фраз - ну нельзя же так в открытую.)))
      Сейчас смотрю вашу игру. Думаю тоже будут высказывания. Причем обрати внимание, заводилами и инициаторами срача выступают комментаторы.

      0
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      Рейтинг: +730

      rac531 28 февраля, 09:23

      ТАК СУДИТ ИВАНОВ

      НИЖНИЙ НОВГОРОД - СПАРТАК 1: 1
      ЭСК постановила, что судья ИВАНОВ ОШИБОЧНО не удалил с поля защитника хозяев Кирилла Гоцука.
      «В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» ********** Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток на перерыв.
      Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме.»

      «СПАРТАК» — «ЗЕНИТ» — 1:1
      «Дзюба зашёл в штрафную раньше пробития 11-метрового — формально надо было перебить. Почему-то ИВАНОВ в промолчал.»

      В 2016 году ИВАНОВ н

      3
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      Рейтинг: +3894

      Ziklop > rac531 28 февраля, 09:36

      ты при царе ещё вспомни клоун! опорная рука какие возражения!
      судья продажная козёл!

      5
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      Рейтинг: +6060

      Enter2006 28 февраля, 09:11

      Считаю что второй пеналь - левый. Арбитр тупанул.

      5
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      ...
      Рейтинг: +12508

      R_a_i_n > Enter2006 28 февраля, 09:15

      Почему?

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      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > R_a_i_n 28 февраля, 09:25

      Человек прыгает защищая ворота двигаясь параллельно с нападающим не нарушая правил, и чтобы задницу себе не отбить при падении в упор ставит руку + ещё по газону проехал из-за этого рука чуть сзади оказалась непреднамеренно. Не вверх выкидывает руку и не выставляет её специально и пр., при всём уважении это не пенальти.

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      Рейтинг: +775

      кaстрюлька > Enter2006 28 февраля, 09:28

      Это для тех, кто по правилам играет, не пенальти, а для свиней это ж/б пеналь, щас тебе Алексей 3 (свидомая укрошиза) всё по полкам разложит

      4
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      Рейтинг: +12508

      R_a_i_n > Enter2006 28 февраля, 16:31

      Рука, когда в нее попал мяч уже была далеко не в упоре. Повтор это потверждает. Таким образом рукой он увеличивает площадь тела. 100% пенка.

      1
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      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > R_a_i_n 28 февраля, 16:46

      Не. Он же был в движении. Он не в матрице же чтобы за секунду остановиться. Рука была опорная при падении и далее в естественном положении пока катился по газону. Ну комон, видно же всё...

      2
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      ...
      Рейтинг: +12508

      R_a_i_n > Enter2006 28 февраля, 16:49

      Я где-то уже писал, что это пограничные моменты. Многое зависит от симпатий. Каждый будет свое доказывать!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6060

      Enter2006 > R_a_i_n 28 февраля, 16:56

      Согласен с Вами. Но я за справедливость. И так бы выиграли. Зачем это позорище в конце игры совсем не пойму. Только если судья сделал ставку в букмекерской конторе что КБ забьют с пеналя, а Лантратов хорош первый взял красиво ))

      3
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      ...
      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch > R_a_i_n 28 февраля, 23:09

      Согласен-многое зависит от симпатий, но, когда картинка матча складывается так, что все симпатии на стороне 1 команды - это вызывает вопросы, тем более когда болельщики и бывшие функционеры Спартака неудоумивают

      0
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      ...
      Рейтинг: +12508

      R_a_i_n > AtticusFinch 1 марта, 10:40

      Не спорю, вопросы есть. Например по пенке на Миранчуке. Короче, жалоба подана. Послушаем, что скажут. Примем любой вердикт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11293

      alp 28 февраля, 09:11

      кто то явно натягивает спартак на кубок.. штош, пусь наслаждаются, если им нравится такое судейство..

      6
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      ...
      Рейтинг: +13595

      Алексей З > alp 28 февраля, 09:55

      Свою нелюбовь к Спартаку пытаетесь судейством объяснить.
      Фол Смольникова не обсуждаете, глупо наверно , а как Хлусевич фолил ?
      Толкнул , пихну , задел , а надо было остановиться и смотреть футбол ? Не уверен был судья , вот и не поставил.
      Конти сам под 2 метра и руку кладёт, так он всю штрафную перекрыл , кто виноват ?
      Тикнизян второй привёз , третий проспал, кто виноват ?
      У Спартака лучше состав и ошибок таких не сделал.
      Вот и результат.

      1
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      Рейтинг: +13595

      Алексей З 28 февраля, 08:54

      На Миранчуке фола не было , контакт был , но это не балет.Кстати в матче урал - ростов момент один в один, но комличенко не дельфин и на нём пенальти ставят. Постоянно.
      Тут одна емкость для говна пытается что- то возрожать. Кострюля ( горшок, санузел ) если хоть чуть -чуть играл в футбол , то ваш словарный понос смешон.
      Ну не нравится Спартак , а вы опущенные кому нравитесь ?

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      Рейтинг: +775

      кaстрюлька > Алексей З 28 февраля, 09:04

      Да кто бы сомневался, чмошник, что ты сейчас начнёшь выковыривать из носа/рыла миллион оправданий тому, против чего ссышся ядовитым кипятком в отношении всех других клубов. Ну-да, ну-да Смердяк же избранный, всё, что другим клубам нельзя, то хрячью можно, нужно и истинно правильно

      5
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      Рейтинг: +775

      кaстрюлька 28 февраля, 08:47

      А где майданный хрюкан укроЛГБТшник, который когда другим командам дают бить пенальти, устраивает слюнявую истерику, что футбол - это контактный вид спорта и нельзя ставить столько пенальти, а когда хрячью судьи отсыпали по братски, то тут же переобувается, "поздравляет всех КБ с победой" и с выпученными шарами визжит, что всё по правилам ?

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      Рейтинг: +13595

      Алексей З 28 февраля, 08:46

      Игрок стелится в подкате, а точнее перекрывает возможный прострел длиною своего роста плюс руки.
      Он не опирался , а лежал , такая жердь 2 м.
      Объясните что хотел Тикнизян, лёжа ползая вокруг мяча и не играя в него ? Игнатову удалось выцарапать мяч или он должен был уйти ?

      1
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      Рейтинг: +775

      кaстрюлька > Алексей З 28 февраля, 08:52

      Не смеши людей, убожество, футбол же это контактный вид спорта, какие вообще могут быть пенальти ? А тех, кому их дают бить, ты называл девочками или это был не ты ? Или у тебя, старого простатитного козла, уже отшибло память ?

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      Рейтинг: +13595

      Алексей З > кaстрюлька 28 февраля, 09:00

      Пернатый , день с тебя начинать не хочется.
      Ты походу ночь не спал , попа чесалась ?
      Жаль не могу тебе помочь зуд унять. Попроси , кто поближе к тебе , влупят.
      Для тебя повторю , футбол контактный вид спорта и не каждое касание надо наказывать пенальти , даже если это хотять комментаторы с матч -тв и ёмеости для мочи.

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      Рейтинг: +775

      кaстрюлька > Алексей З 28 февраля, 09:14

      Я тебя, ушлёпка, давно понял, что наказывать и засуживать надо исключительно соперников, а с.виньям все фолы надо всегда прощать, давать бить и перебивать липовые пенальти по десятку раз, если кривоногие с.винон.егры их не в состоянии забить

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      Рейтинг: +775

      кaстрюлька > Алексей З 28 февраля, 09:22

      Да, ещё забыл сказать, что во всех с.винячьих бедах виновата дежурная жопа Комличенко, га-га-га-га ))))

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