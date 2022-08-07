«Идет осваивание бюджета». Нигматуллин – о «Локомотиве»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о ситуации в клубе.

«Никто не удивлен результатом «Локомотива», удивление вызывает только слепая вера в немецких «специалистов». Потому что непонятен вектор развития клуба, понятно лишь то, что идет осваивание бюджета, идет скупка футболистов по всему миру.

Иногда везет, как в случае с Бека-Бека, когда руководство «Ниццы» решило переплюнуть «Локомотив» и взять футболиста, переплатив за него очень сильно. Но это очень большое исключение.

Огромное количество антирекордов – неудивительно, просто печально... Семин сказал недавно, что команда слаба физически, а ведь немецкие специалисты славятся таким компонентом игры. «Локомотив» же проигрывает в конце матчей сейчас. Почему? Потому что не готов физически и встает на поле.

На это очень печально смотреть мне, как бывшему футболисту «Локомотива», который помогал клубу встать на путь, близкий к европейскому.

Такое ощущение, что в клубе наплевать на результат… Но «Локомотив» же еще и среди лидеров по убыткам… Все это закончится печально.

Странно, что есть доверие к Цорну, ведь агенту быть спортивным директором – это билет в один конец, ведь такие специалисты будут заниматься лишь бизнесом на новой должности, такое ведь уже было в «Спартаке». А бизнес должен быть, прежде всего, нацелен на результат, а не на слепые покупки и продажи футболистов», – сказал Нигматуллин.

«Локо» набрал 2 очка после 4-х туров – это худший результат клуба с 2006 года.

Спортивный директор «Локо» Томас Цорн сегодня обратился к болельщикам.

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте