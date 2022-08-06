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    Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

    Две стороны столичного футбола. Есть ЦСКА и «Спартак»: команды летом сменили тренеров, перезапустились и теперь шагают в списке топов таблицы РПЛ.

    А есть «Локомотив»: там вроде бы тоже новый тренер (на бумаге), просто отвратительные результаты и место на дне таблицы. Возможно, это команда-антигерой старта сезона РПЛ.

    Какие результаты у «Локомотива»

    • 1-й тур – ничья с «Пари НН» 1:1;
    • 2-й тур – ничья с «Ростовом» 2:2;
    • 3-й тур – поражение от «Зенита» 0:5;
    • 4-й тур – поражение от «Краснодара» 0:3.

    На момент написания материала «Локо» идет на 14-м месте таблицы РПЛ – то есть в зоне стыков. «Локомотив» набрал всего 2 очка после 4-х стартовых туров РПЛ. Это худшее начало сезона с 2006 года – тогда «Локо» набрал всего одно очко за этот же период. 11 пропущенных в 4-х турах – это антирекорд для клуба.

    Что не так с «Локомотивом»

    Загибайте пальцы.

    Первое – у «Локомотива» странная проблема с тренером. Главным числится Йозеф Циннбауэр. Но всем ясно, что процессами рулит Марвин Комппер. У него нет лицензии, у него нет добротного бэкграунда, у него не было в прошлом сезоне хороших результатов. Его оставили в клубе, потому что верили. Сейчас, если разбираться, не справляется никто из пары Циннбауэр-Комппер. Где-то в «Урале» за похожие достижения готовится к увольнению Игорь Шалимов.

    Забавно, кстати, что слова Циннбауэра капитально расходятся с реальностью:

    • Перед «Зенитом» говорил, что «Локо» сыграет за очки – и получил в Питере 0:5;
    • Перед «Краснодаром» говорил, что команда восстановилась от разгрома в Питере – и получила 0:3.

    Второе – у «Локомотива» нет оптимального состава даже для борьбы за место в топ-8. Смотрите, боссы «Локо» прошлой осенью заявили следующую клубную политику: развиваем молодежь на выгодную перепродажу. За год они уволили Марко Николича, совершили несколько перестановок в тренерском штабе, распрощались с опытными игроками (Крыховяк, Смолов, Рыбус и т.д.) и наприглашали молодых (но чаще всего малоизвестных) футболистов из-за рубежа. Пока что оправдан только трансфер Изидора. Остальные – ну не очень понятно. Плюс за год по новой стратегии выгодно продали только Алексиса Бека-Бека: приобретали за 6 млн, отдали в «Ниццу» за 12+2. Подробнее об этом переходе мы писали здесь:

    Бека-Бека не вызывается в молодежку, а в 2022-м провел 4 полных матча в РПЛ. Сейчас «Локо» продает его за 12 млн

    Если резюмировать информацию по пункту, то у «Локо» набирается состав на основу. Но для изящного укрепления состава прямо по ходу встречи игроков резко не хватает.

    Третье – у «Локомотива» нет игры. Я специально выделил этот пункт последним, потому что он – вытекающее из первого и второго. «Локомотив» в этом сезоне – это странные эмоции. Когда после безнадеги идет секундный взлет (развязка в матче с «Ростовом»), а потом все сыпется (результаты с «Зенитом» и «Краснодаром»). За этими вспышками нет ничего тактического и структурного.

    «Локомотив» поддавливал и играл более-менее на равных с «Зенитом» час? «Локомотив» посыпался, потому у Семака опытная команда, способная давить до последней минуты. Так и получилось: разгромно и очень больно.

    «Локомотив» играл на равных некоторое время против «Краснодара»? Все правильно, моменты были, но под конец в обороне у «Локо» начался проходной двор, который привел к трем пропущенным мячам. Тренеры «Локо» во встрече против «Краснодара» пытались выстроить в команде дерзкую игру с резкими переходами из обороны в атаку. Не хватало опыта – все рушилось, плюс «Локо» получал опасные контратаки, две из которых завершились пропущенными мячами.

    7 августа «Торпедо» встречается с «Химками». Если «Торпедо» побеждает, то автоматически опускает «Локомотив» в зону вылета. Странно, учитывая амбициозность планов действующего руководства? Странно.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Локомотива»

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    Источник: Бомбардир

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    06.08.2022 22:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4615

      PAREVG. 53 минуты назад

      вспоминается старый советский анекдот про вьетнамский МИГ, против ВВС США:
      Летит вьетнамец на МИГе видит навстречу американский самолет, читает инструкцию: если вам плохо, нажмите зеленую кнопку, нажал заработали пулеметы, противник пропал.
      Летит дальше, смотрит навстречу еще 2 самолета, читает: если вам очень плохо, нажмите желтую кнопку. Нажал, сработали ракеты воздуз-воздуз, самолетов противника не стало.
      Летит дальше, навстречу 10 самолетов США, читает инструкцию: если вам совсем хана, нажмите красную кнопку. Нажимает, сзади открывается люк, оттуда вылезает Русский пилот, и со словами - "ну ка узкоглазый, потеснись, щас мы их" садится за штурвал...
      Так и здесь, надо нажать красную кнопку, появится шПалыч, и все исправит!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +4915

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Автор явно не полностью в теме. За последние месяцы выбыли Кухта, Жемалетлинов , подавший надежды в защите Фассон. С ними Локомотив играл бы сейчас намного сильнее. Но после того как недавно в один день менеджмент локо повысил себе премии и закрыл казанку ничего хорошего больше не жду. Клуб в жесточайшем кризисе. Кроме отсутствия тренера нет еще и лидера на поле. Удар не держат. Пойти что ли нахреначиться.

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      Рейтинг: +4615

      PAREVG. > Красногорск_Фан 51 минуту назад

      а я уже накидался, и собираюсь в баню, веником настроение улучшать.

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      Рейтинг: +505

      gunstilzit > Красногорск_Фан 14 минут назад

      Да причём здесь Кухта?Фассон?Жема?
      От матча к матчу всё хуже и хуже.
      Если до этого хоть игра прослеживалась,то сегодня ..ц.Ни Изя,ни Керк,ни Антоха ни мяч обработать ни пас отдать.
      Надеялся что Гиля выйдет(нет,мне Данил нравится!)чтоб встряхнуть.Увы.

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      Рейтинг: +4048

      Enter2006 1 час назад

      А зачем их собирать? Всех немцев гнать в шею с Локо! Ну не получается у этих "мегаэкспертов" ничего, кроме того как ниже и ниже топить клуб.

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