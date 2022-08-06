Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

6 августа 2022, 22:45
8

Две стороны столичного футбола. Есть ЦСКА и «Спартак»: команды летом сменили тренеров, перезапустились и теперь шагают в списке топов таблицы РПЛ.

А есть «Локомотив»: там вроде бы тоже новый тренер (на бумаге), просто отвратительные результаты и место на дне таблицы. Возможно, это команда-антигерой старта сезона РПЛ.

Какие результаты у «Локомотива»

  • 1-й тур – ничья с «Пари НН» 1:1;
  • 2-й тур – ничья с «Ростовом» 2:2;
  • 3-й тур – поражение от «Зенита» 0:5;
  • 4-й тур – поражение от «Краснодара» 0:3.

На момент написания материала «Локо» идет на 14-м месте таблицы РПЛ – то есть в зоне стыков. «Локомотив» набрал всего 2 очка после 4-х стартовых туров РПЛ. Это худшее начало сезона с 2006 года – тогда «Локо» набрал всего одно очко за этот же период. 11 пропущенных в 4-х турах – это антирекорд для клуба.

Что не так с «Локомотивом»

Загибайте пальцы.

Первое – у «Локомотива» странная проблема с тренером. Главным числится Йозеф Циннбауэр. Но всем ясно, что процессами рулит Марвин Комппер. У него нет лицензии, у него нет добротного бэкграунда, у него не было в прошлом сезоне хороших результатов. Его оставили в клубе, потому что верили. Сейчас, если разбираться, не справляется никто из пары Циннбауэр-Комппер. Где-то в «Урале» за похожие достижения готовится к увольнению Игорь Шалимов.

Забавно, кстати, что слова Циннбауэра капитально расходятся с реальностью:

  • Перед «Зенитом» говорил, что «Локо» сыграет за очки – и получил в Питере 0:5;
  • Перед «Краснодаром» говорил, что команда восстановилась от разгрома в Питере – и получила 0:3.

Второе – у «Локомотива» нет оптимального состава даже для борьбы за место в топ-8. Смотрите, боссы «Локо» прошлой осенью заявили следующую клубную политику: развиваем молодежь на выгодную перепродажу. За год они уволили Марко Николича, совершили несколько перестановок в тренерском штабе, распрощались с опытными игроками (Крыховяк, Смолов, Рыбус и т.д.) и наприглашали молодых (но чаще всего малоизвестных) футболистов из-за рубежа. Пока что оправдан только трансфер Изидора. Остальные – ну не очень понятно. Плюс за год по новой стратегии выгодно продали только Алексиса Бека-Бека: приобретали за 6 млн, отдали в «Ниццу» за 12+2. Подробнее об этом переходе мы писали здесь:

Бека-Бека не вызывается в молодежку, а в 2022-м провел 4 полных матча в РПЛ. Сейчас «Локо» продает его за 12 млн

Если резюмировать информацию по пункту, то у «Локо» набирается состав на основу. Но для изящного укрепления состава прямо по ходу встречи игроков резко не хватает.

Третье – у «Локомотива» нет игры. Я специально выделил этот пункт последним, потому что он – вытекающее из первого и второго. «Локомотив» в этом сезоне – это странные эмоции. Когда после безнадеги идет секундный взлет (развязка в матче с «Ростовом»), а потом все сыпется (результаты с «Зенитом» и «Краснодаром»). За этими вспышками нет ничего тактического и структурного.

«Локомотив» поддавливал и играл более-менее на равных с «Зенитом» час? «Локомотив» посыпался, потому у Семака опытная команда, способная давить до последней минуты. Так и получилось: разгромно и очень больно.

«Локомотив» играл на равных некоторое время против «Краснодара»? Все правильно, моменты были, но под конец в обороне у «Локо» начался проходной двор, который привел к трем пропущенным мячам. Тренеры «Локо» во встрече против «Краснодара» пытались выстроить в команде дерзкую игру с резкими переходами из обороны в атаку. Не хватало опыта – все рушилось, плюс «Локо» получал опасные контратаки, две из которых завершились пропущенными мячами.

7 августа «Торпедо» встречается с «Химками». Если «Торпедо» побеждает, то автоматически опускает «Локомотив» в зону вылета. Странно, учитывая амбициозность планов действующего руководства? Странно.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1659815634
А зачем их собирать? Всех немцев гнать в шею с Локо! Ну не получается у этих "мегаэкспертов" ничего, кроме того как ниже и ниже топить клуб.
Ответить
Красногорск_Фан
1659816438
Автор явно не полностью в теме. За последние месяцы выбыли Кухта, Жемалетлинов , подавший надежды в защите Фассон. С ними Локомотив играл бы сейчас намного сильнее. Но после того как недавно в один день менеджмент локо повысил себе премии и закрыл казанку ничего хорошего больше не жду. Клуб в жесточайшем кризисе. Кроме отсутствия тренера нет еще и лидера на поле. Удар не держат. Пойти что ли нахреначиться.
Ответить
PAREVG.
1659817459
вспоминается старый советский анекдот про вьетнамский МИГ, против ВВС США: Летит вьетнамец на МИГе видит навстречу американский самолет, читает инструкцию: если вам плохо, нажмите зеленую кнопку, нажал заработали пулеметы, противник пропал. Летит дальше, смотрит навстречу еще 2 самолета, читает: если вам очень плохо, нажмите желтую кнопку. Нажал, сработали ракеты воздуз-воздуз, самолетов противника не стало. Летит дальше, навстречу 10 самолетов США, читает инструкцию: если вам совсем хана, нажмите красную кнопку. Нажимает, сзади открывается люк, оттуда вылезает Русский пилот, и со словами - "ну ка узкоглазый, потеснись, щас мы их" садится за штурвал... Так и здесь, надо нажать красную кнопку, появится шПалыч, и все исправит!!!!!!!!!!!!!
Ответить
odessakmv
1659823124
Предупреждали же: не трогайте Шпалыча!!
Ответить
Sanloko
1659849553
живём в эпоху постоянных перемен и кризисов, теперь всё трудно прогнозируемо, а Локо сейчас больше напоминает ФК "Мгла"
Ответить
Главные новости
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
2
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
16
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
12
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Все новости
Все новости
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
16
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
8
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
12
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
23
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
8
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+