Цорн обратился к болельщикам «Локо» после неудачного старта команды в РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил с обращением к болельщикам московского клуба.

«Я понимаю, в каком состоянии сейчас вы находитесь, все те, кому небезразличен «Локомотив», кто болеет за него всей душой. Наш клуб, наша команда, тренерский штаб осознают ответственность перед вами, нашими болельщиками, понимают важность ближайших матчей.

Спасибо за вашу поддержку, команда сделает все возможное, чтобы «Локомотив» начал побеждать», – сказал Цорн.