Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Цорн обратился к болельщикам «Локо» после неудачного старта команды в РПЛ

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил с обращением к болельщикам московского клуба.

    «Я понимаю, в каком состоянии сейчас вы находитесь, все те, кому небезразличен «Локомотив», кто болеет за него всей душой. Наш клуб, наша команда, тренерский штаб осознают ответственность перед вами, нашими болельщиками, понимают важность ближайших матчей.

    Спасибо за вашу поддержку, команда сделает все возможное, чтобы «Локомотив» начал побеждать», – сказал Цорн.

    • У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – это худший результат с 2006 года.
    • Клуб не планирует увольнять главного тренера Йозефа Циннбауэра.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Динамо» сыграет с «Крыльями», «Ростов» примет «Оренбург» 2
    «Локомотив» анонсировал новые трансферы 16
    Цорн: «Результаты «Локомотива» – катастрофа» 16
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:36
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11