Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Цорн обратился к болельщикам «Локо» после неудачного старта команды в РПЛ

Цорн обратился к болельщикам «Локо» после неудачного старта команды в РПЛ

7 августа 2022, 17:36
9

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил с обращением к болельщикам московского клуба.

«Я понимаю, в каком состоянии сейчас вы находитесь, все те, кому небезразличен «Локомотив», кто болеет за него всей душой. Наш клуб, наша команда, тренерский штаб осознают ответственность перед вами, нашими болельщиками, понимают важность ближайших матчей.

Спасибо за вашу поддержку, команда сделает все возможное, чтобы «Локомотив» начал побеждать», – сказал Цорн.

  • У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – это худший результат с 2006 года.
  • Клуб не планирует увольнять главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Еще по теме:
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива» 2
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 7
Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Цорн Томас
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1659884041
Так и сказал: Каждое первое воскресенье августа наша страна отмечает День железнодорожника. Футбольный клуб «Локомотив» поздравляет вас с праздником! Поэтому мы решили устроить катастрофический старт сезона для «Локомотива». Я все еще не могу сказать, что у нас всё беспросветно. Жаль, очень жаль. В ближайших турах мы обязательно все исправим.
Ответить
PAREVG.
1659884184
Будь ответственным - подай в отставку. И всю банду бюргеров с собой забери.
Ответить
Аvеngеr
1659884422
"их бин больной" Луи де Фюнес х.ф Большая прогулка 1966г
Ответить
Ill Ich
1659884772
Как-то так получается, что персона Цорна притягивает (вольно или невольно - это вопрос) беды и несчастья в тот коллектив, в котором ему доверено немножечко порулить.
Ответить
Enter2006
1659889082
Ты же сам говорил: "команда делает шаги вперед". Вы чем там закидываетесь? Вроде немецкое пиво очень добротное, наверное чем-то намного серьезнее пива, если для такого клуба как Локомотив, из 4х игр 2а очка, это: "шаги вперед".
Ответить
житель СПб
1659900065
Снизошел... Но, честно говоря, последние 2 игры до второй половины игры - особо стыдиться нечего. Что-то происходит в последние 25-30 минут. Что? Вот с этим и надо срочно разобраться.
Ответить
zigbert
1659940365
Старт чемпионата у Локомотива получился неудачным. Но одна, две победы могут исправить положение и придать уверенность команде.
Ответить
Главные новости
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
4
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
22
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
12
Все новости
Все новости
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
22
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
12
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
24
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+