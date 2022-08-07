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Цорн: «Локомотив» не рассматривает отставку Циннбауэра»

7 августа 2022, 10:46
6

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», – сказал Цорн.

  • У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – худший результат с 2006 года, когда было 1 очко.
  • У москвичей 2 разгрома подряд.
  • Следующий соперник – «Крылья Советов».

Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Циннбауэр Йозеф Цорн Томас
Комментарии (6)
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Enter2006
1659858997
А мы видим, что и тебя тоже нужно гнать в шею. Шайку сделали в Локо и стебутся: "команда делает шаги вперед".
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эд100
1659862127
к Рубину друзья, к рубину! Не слушает никто старика Сёмина, угробили всё, что можно и нельзя. Это фиаско, братаны! жалко болельщиков, хоть вы и наши конкуренты. Соберитесь мужики, и разберитесь с этой шайкой бездарностей и сорняков в футболе и клубе. Пусть услышат Ваш голос! Удачи болелам.
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серега кашин
1659870080
Правильно её уже рассмотрели
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PAREVG.
1659871028
Ты сам уйди в отставку, а с твоим тренером уже следующий гендиректор разберется.
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фанат джигурды
1659875806
Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Уже в открытую говорит немчура, что команду гробит. После вчерашнего матча хоть защитнички немчуры заткнулись и попрятались!
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yorgenbarenz
1659880033
Никак не пойму: то ли в нашем футболе всё заранее расписано и Локо приказано несколько лет сидеть тихо; то ли в руководстве РЖД 5-я колонна; то ли,уходя из клуба,обозлённая Смородская облила стены своими месячными....
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