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    Цорн: «Локомотив» не рассматривает отставку Циннбауэра»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    «Пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», – сказал Цорн.

    • У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – худший результат с 2006 года, когда было 1 очко.
    • У москвичей 2 разгрома подряд.
    • Следующий соперник – «Крылья Советов».

    Что происходит с «Локомотивом». Собираем все проблемы в одном тексте

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4052

      Enter2006 42 минуты назад

      А мы видим, что и тебя тоже нужно гнать в шею. Шайку сделали в Локо и стебутся: "команда делает шаги вперед".

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