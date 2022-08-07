Цорн: «Локомотив» не рассматривает отставку Циннбауэра»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн выступил после матча четвертого тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

«Пока не думаем о смене тренерского штаба. Мы видим, что команда делает шаги вперед с точки зрения того, что от них требуется. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра на данный момент не рассматривается», – сказал Цорн.

У «Локомотива» 2 очка в первых 4 турах – худший результат с 2006 года, когда было 1 очко.

У москвичей 2 разгрома подряд.

Следующий соперник – «Крылья Советов».

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