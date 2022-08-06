«В понедельник все узнаете». Иванов – о будущем Шалимова в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился наблюдениями от матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Зачем меня по игре спрашивать? Спрашивайте тренера.

– С чем связываете неудачный старт сезона?

– С чем связывать, подготовка, значит, была не очень хорошая. Вот и все. Это же тренер должен сказать.

– Шалимов продолжит работу?

– Не знаю.

– В понедельник будет встреча?

– Вот в понедельник и узнаем, и вы все узнаете.