«В понедельник все узнаете». Иванов – о будущем Шалимова в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился наблюдениями от матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).
– Зачем меня по игре спрашивать? Спрашивайте тренера.
– С чем связываете неудачный старт сезона?
– С чем связывать, подготовка, значит, была не очень хорошая. Вот и все. Это же тренер должен сказать.
– Шалимов продолжит работу?
– Не знаю.
– В понедельник будет встреча?
– Вот в понедельник и узнаем, и вы все узнаете.
- «Урал» занимает последнее место в РПЛ.
- Команда проиграла все четыре матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»