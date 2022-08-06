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    «В понедельник все узнаете». Иванов – о будущем Шалимова в «Урале»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился наблюдениями от матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

    – Зачем меня по игре спрашивать? Спрашивайте тренера.

    – С чем связываете неудачный старт сезона?

    – С чем связывать, подготовка, значит, была не очень хорошая. Вот и все. Это же тренер должен сказать.

    – Шалимов продолжит работу?

    – Не знаю.

    – В понедельник будет встреча?

    – Вот в понедельник и узнаем, и вы все узнаете.

    • «Урал» занимает последнее место в РПЛ.
    • Команда проиграла все четыре матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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