Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Циннбауэр рассказал, почему Бека-Бека захотел уйти из «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

    «Как главному тренеру любая потеря игрока не придаeт оптимизма. Мы чувствовали, что у Бека-Бека появилось желание вернуться домой. Он был важным игроком «Локомотива», хорошо влился в систему.

    Но, видя его желание, клубом было принято такое решение. Сейчас нам нужно думать о предстоящей игре с «Краснодаром», поэтому о Бека-Бека больше говорить не хотелось бы», – сказал Циннбауэр.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

    Новости по теме
    «Да не продали его за 12 миллионов». Широков – о переходе Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» 2
    Лепсая: «Трансфер Бека-Бека невыгоден «Локомотиву» 3
    Мостовой: «Продажа Бека-Бека – немецкая схема. Сначала развели на деньги «Локо», а теперь «Ниццу» 9
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3042

      acor94 2 часа назад

      Так и как же он понял то?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11