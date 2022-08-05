Циннбауэр рассказал, почему Бека-Бека захотел уйти из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал переход полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Как главному тренеру любая потеря игрока не придаeт оптимизма. Мы чувствовали, что у Бека-Бека появилось желание вернуться домой. Он был важным игроком «Локомотива», хорошо влился в систему.

Но, видя его желание, клубом было принято такое решение. Сейчас нам нужно думать о предстоящей игре с «Краснодаром», поэтому о Бека-Бека больше говорить не хотелось бы», – сказал Циннбауэр.