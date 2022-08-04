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    Карпин отреагировал на признание Уткина лучшим игроком РПЛ в июле

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал, что полузащитник его команды Даниил Уткин стал лучшим футболистом июля в чемпионате России.

    «Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе!

    Удивлен ли я тем, что его признали лучшим игроком РПЛ в июле? Да нет, я не удивлен этим», – сказал Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2022 23:47
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