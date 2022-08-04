Карпин отреагировал на признание Уткина лучшим игроком РПЛ в июле

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал, что полузащитник его команды Даниил Уткин стал лучшим футболистом июля в чемпионате России.
«Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе!
Удивлен ли я тем, что его признали лучшим игроком РПЛ в июле? Да нет, я не удивлен этим», – сказал Карпин.
- Уткин в 3 матчах забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Он перешел в «Ростов» этим летом из «Краснодара».
- На награду также претендовали Федор Смолов («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») и Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Источник: «Спорт-Экспресс»