Карпин отреагировал на признание Уткина лучшим игроком РПЛ в июле

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал, что полузащитник его команды Даниил Уткин стал лучшим футболистом июля в чемпионате России.

«Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе!

Удивлен ли я тем, что его признали лучшим игроком РПЛ в июле? Да нет, я не удивлен этим», – сказал Карпин.