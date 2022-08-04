Новичок ЦСКА Мойзес назвал свои сильные стороны

Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о своих лучших качествах.

— Тебя называют работоспособным и выносливым футболистом. Опиши свою игру.

— Я профессионал и отдаю всего себя любимому делу. Я силен физически, у меня хорошая подача, высокая скорость. Все свои лучшие качества я собираюсь показать на поле болельщикам, партнeрам по команде и клубу.

ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.

Мойзес – левый защитник.

Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

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