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    Новичок ЦСКА Мойзес назвал свои сильные стороны

    Защитник ЦСКА Мойзес рассказал о своих лучших качествах.

    — Тебя называют работоспособным и выносливым футболистом. Опиши свою игру.

    — Я профессионал и отдаю всего себя любимому делу. Я силен физически, у меня хорошая подача, высокая скорость. Все свои лучшие качества я собираюсь показать на поле болельщикам, партнeрам по команде и клубу.

    • ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.
    • Мойзес – левый защитник.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.

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    Источник: сайт ЦСКА

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